На російських АЗС почалися проблеми з бензином: введено обмеження на продаж

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На АЗС Росії дефіцит бензину
фото із відкритих джерел

Російські АЗС почали обмежувати обсяги продажу бензину

У деяких регіонах Росії автозаправні станції (АЗС) почали обмежувати обсяги продажу бензину або повністю перейшли на дизельне паливо. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на учасників ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Голова Незалежної паливної спілки (НПС) Павло Баженов заявив, що ситуація з нестачею пального спостерігається вже понад місяць. У зв'язку з цим багато АЗС були змушені обмежити продаж бензину до 10-20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизель.

За даними експертів, проблеми з бензином спостерігаються переважно в:

  • Південних регіонах;
  • Центральній Росії;
  • Поволжі;
  • На Далекому Сході.
    Учасники ринку також підтверджують обмеження продажу в Московській, Рязанській, Ленінградській та Нижегородській областях. 

Серед основних причин дефіциту називають сезонне зростання попиту, планові ремонти на нафтопереробних заводах (НПЗ) та подорожчання бензину на біржі.

За деякими даними, профільні відомства РФ обговорюють можливість продовження заборони на експорт бензину, а також запровадження тимчасової заборони на експорт дизельного палива до кінця року, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

Також у Росії також масово закриваються АЗС через дефіцит бензину. 

Зазначимо, криза з пальним загострилася на тлі регулярних українських ударів по НПЗ та інших нафтових об'єктах. Низка регіонів вже запровадили обмеження на продаж бензину, біржова ціна якого досягла рекордного максимуму. Системний аналітик Євген Істребін зазначив, що подібне спостерігається після атак українських дронів по Рязанському та Новокуйбишевському нафтопереробним заводам. Й в умовах дефіциту, який вже й так був раніше, ціни полетіли ракетою вгору.

Нагадаємо, так званий голова Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк заявив, що уже в найближчі дні на півострові відновлять регулярне постачання бензину, дизпалива та газу. 

росія бензин обмеження експорт



