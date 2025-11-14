Генштаб підтвердив удари по пункту базування російських кораблів та НПЗ у Саратові

Під час атаки застосовувалися ракети «Нептун» та ударні БпЛА різних типів

У ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони уразили пункт базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала «Шесхаріс» та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється. Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ.

Також уражено нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкта. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів «Комбінат Крістал» у районі Енгельса Саратовської області. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони вночі завдали удару по нафтовому терміналу в порту «Новоросійськ», який є другим за величиною центром експорту нафти в Росії.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну модифікацію крилатих ракет Р-360 «Нептун», відому як «Довгий Нептун» по цілях у Росії.