Вінісіус може влітку залишити «Реал» – ЗМІ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У складі мадридців Вінісіус став триразовим чемпіоном Іспанії та дворазовим переможцем Ліги чемпіонів
фото: Reuters

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року

Керівництво іспанського футбольного клубу «Реал» ухвалило рішення продати бразильського нападаючого команди Вінісіуса влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що остаточне рішення було ухвалено після інциденту у матчі з «Барселоною». Президент «Реала» Флорентіно Перес втомився від скандальної поведінки футболіста і хоче показати, що жоден гравець не може бути важливішим за клуб.

26 жовтня «Реал» вдома обіграв «Барселону» (2:1) у матчі чемпіонату Іспанії, Вінісіуса було замінено на 72-й хвилині. За інформацією ЗМІ Вінісіус емоційно відреагував на це рішення і сказав головному тренеру клубу Хабі Алонсо: «Чому весь час я? Я йду з клубу, йду».

Після цього футболіст вибачився перед командою та наставником.

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року. У складі команди він став триразовим чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. Загалом за «Реал» бразилець провів 335 матчів, забив 111 голів і віддав 87 гольових передач. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

