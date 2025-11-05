Вінісіус може влітку залишити «Реал» – ЗМІ

У складі мадридців Вінісіус став триразовим чемпіоном Іспанії та дворазовим переможцем Ліги чемпіонів

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року

Керівництво іспанського футбольного клубу «Реал» ухвалило рішення продати бразильського нападаючого команди Вінісіуса влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що остаточне рішення було ухвалено після інциденту у матчі з «Барселоною». Президент «Реала» Флорентіно Перес втомився від скандальної поведінки футболіста і хоче показати, що жоден гравець не може бути важливішим за клуб.

26 жовтня «Реал» вдома обіграв «Барселону» (2:1) у матчі чемпіонату Іспанії, Вінісіуса було замінено на 72-й хвилині. За інформацією ЗМІ Вінісіус емоційно відреагував на це рішення і сказав головному тренеру клубу Хабі Алонсо: «Чому весь час я? Я йду з клубу, йду».

Після цього футболіст вибачився перед командою та наставником.

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року. У складі команди він став триразовим чемпіоном Іспанії, дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. Загалом за «Реал» бразилець провів 335 матчів, забив 111 голів і віддав 87 гольових передач.

