Клуб Михайла Мудрика дізнався ім'я нового тренера

Англієць починав свою тренерську кар'єру в командах другої англійської ліги, а тепер матиме змогу працювати з топовим клубом АПЛ

Росеньйор замінив на тренерському містку Мареску

Лондонський «Челсі» офіційно оголосив про призначення 41-річного англійця Ліама Росеньйора на посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком».

Фахівець, який до цього успішно працював у французькому «Страсбурі», підписав довгостроковий контракт до 2032 року. Росеньйор замінить на цій посаді італійця Енцо Мареску, чия відставка відбулася минулого тижня на тлі погіршення результатів та конфліктів із керівництвом.

Для власників «Челсі» з консорціуму BlueCo цей вибір став логічним кроком, адже «Страсбур» є частиною їхньої мультиклубної структури. Репутація Росеньйора стрімко зросла після того, як він вивів французьку команду до єврокубків, посівши сьоме місце в Лізі 1. Він став четвертим повноцінним тренером «Челсі» за епохи Тодда Боелі, і тепер на нього покладено місію стабілізувати команду, яка після вдалого старту сезону опустилася на п'яте місце в АПЛ, відстаючи від лідера «Арсенала» на 17 очок.

Першим викликом для нового наставника стане матч Кубка Англії проти «Чарльтона» у суботу. Очікується, що за сьогоднішнім лондонським дербі проти «Фулгема» Розеніор спостерігатиме з трибун, поки командою керуватиме тренер молодіжного складу Калум Макфарлейн. У своєму першому зверненні Ліам зазначив, що для нього велика честь очолити клуб із такою історією, і він готовий взяти на себе відповідальність за результати зіркового складу лондонців. Разом із ним зі «Страсбура» до тренерського штабу «Челсі» перейшли його асистенти Каліфа Сіссе та Джастін Вокер.

