Репресивна система РФ тепер шукає ворогів у власному оточенні

У Росії репресії проти тих, хто не підтримував політику Кремля та Путіна торкнулися і тих, хто виступає за політику РФ та вторгнення в Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У виданні зазначається, що в Росії закони, які застосовували до «іноземних агентів» та списки «терористів і екстремістів» тепер відносять і до тих, хто публічно висловлює свою підтримку та прихильність російському вторгненю в Україну. Про це свідчить нещодавній випадок, коли статус «іноземного агента» надали прокремлівському політичному аналітику Сергію Маркову та Z-блогеру Роману Альохіну, які вихваляли війну Росії в Україні. Крім цього, проросійська блогерка Тетяна Монтян також потрапила до списку «терористів та екстремістів». Росіянка затято підтримувала криваву війну Кремля проти України.

На думку експертів, подібна розбіжність у діяльності російського репресивного апарату можливо має підґрунтя в боротьбі між різними групами російської влади. «Репресивна машина, створена для придушення опозиції, не може зупинитися, і тепер шукає нових ворогів усередині власного табору», – вважає політологиня Катерина Шульман.

Політологиня має на увазі те, що нині у РФ існує конфлікт між пропагандистами самого Кремля, тобто офіційними представниками, що контролюються Міноборони та незалежним від них рухом Z-блогерів. Річ у тім, що цей неформальний рух попри підтримку війни, що розпочала Росія, критикує окупаційну армію через великі втрати та поразки.

У матеріалі також зазначається, що опозиціонери, які покинули РФ вважають цю ситацію «закономірною». Російські діячі припускають, що ті, хто підтримував репресування противників влади, розуміють, що в Росії «будь-кого можуть оголосити ворогом».

Раніше «Главком» повідомляв, що в Росії рекордно зросла кількість вироків за держзраду та шпигунство. Російські суди в першому півріччі винесли 224 вироки в справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.

Як зазначають у відомстві, у першому півріччі було 117 робочих днів. Таким чином, у середньому російські суди щодня виносили майже два вироки (1,98). Фігурантами цих справ є 232 особи. Усім їм призначені реальні строки ув’язнення.