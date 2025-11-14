Головна Спорт Новини
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Лише перемога у грі з Ісландією дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль
колаж: glavcom.ua

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні «Легія»

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе заключний і вирішальний матч відбіркового етапу чемпіонату світу з футболу проти Ісландії. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні «Легія». Початок гри – о 19:00 за київським часом. Лише перемога у цій грі дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль.

Де дивитися гру Україна – Ісландія

Поєдинок Україна – Ісландія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також матч можна буде переглянути на «Megogo Спорт» (у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах).

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Владислав Велетень є гравцем житомирського «Полісся»
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
14 жовтня, 15:13
Чехія поступилася Фарерським островам з рахунком 1:2
Збірна Чехії з футболу лишилася без тренера після поразки від Фарерських островів
15 жовтня, 19:00
Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера
18 жовтня, 17:10
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
20 жовтня, 13:47
Після тренерської кар'єри Єней був президентом «Біхора»
Помер легендарний румунський футбольний тренер
5 листопада, 15:22
Гру «Шахтар» – «Брейдаблік» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «Брейдаблік»: де дивитися гру Ліги конференцій
6 листопада, 07:22
«Шахтар» другий матч поспіль переграє суперників з різницею у два м'ячі
«Шахтар» здолав опір ісландського «Брейдабліка»
6 листопада, 21:39
Артем Довбик відзначився першим асистом за «Рому» в єврокубках
Асист Довбика та гегемонія данців. Чим запам'ятався четвертий раунд Ліги Європи?
7 листопада, 03:12
Олександр Зубков скоро матиме сорок проведених матчів за збірну України (наразі їх 37)
Зубков став найкращим вінгером року в Туреччині
12 листопада, 01:28

Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Туреччина – Україна: де дивитися гру молодіжних футбольних збірних
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»
Михайлюк зіграв 25 хвилин у грі НБА проти «Атланти»
Українські вболівальники скандували знамениті слова про Путіна на трибунах Парк-де-Пренс
Українські вболівальники скандували знамениті слова про Путіна на трибунах Парк-де-Пренс
Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету
Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
