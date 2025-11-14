Україна – Ісландія: де й коли дивитися вирішальну гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Лише перемога у грі з Ісландією дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні «Легія»

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе заключний і вирішальний матч відбіркового етапу чемпіонату світу з футболу проти Ісландії. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні «Легія». Початок гри – о 19:00 за київським часом. Лише перемога у цій грі дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль.

Де дивитися гру Україна – Ісландія

Поєдинок Україна – Ісландія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також матч можна буде переглянути на «Megogo Спорт» (у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах).

Напередодні Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».