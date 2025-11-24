Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України
Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл може відвідати Росію
фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Також є ймовірність, що зустріч міністра армії США з представниками РФ може пройти на нейтральній території

Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл розглядає можливість візиту до Росії, щоб продовжити діалог щодо плану припинення війни в Україні. Ці обговорення розпочалися раніше в Женеві. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.

Візит Дрісколла є одним із потенційних підсумків нещодавніх переговорів. Хоча як альтернативу CBS не виключає, що його зустріч із російськими представниками може пройти на нейтральному майданчику.

Водночас, російська сторона повідомила телеканалу, що наразі офіційних планів такої зустрічі немає.

Як відомо, мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві. 

Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше. Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.

Співрозмовники FT не уточнювали, які саме пункти було вилучено з мирного плану. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

Теги: росія США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп через рік може перестати бути Трампом
Трампу залишився рік
6 листопада, 10:58
Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни, які залежать від постачання з РФ
Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»
28 жовтня, 13:14
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
29 жовтня, 10:03
Ринок може почати «оживати» лише за умов стабілізації економіки та зниженні ставок за кредитами
Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки
29 жовтня, 08:37
Речник українського МЗС закликав медійників не довіряти будь-яким пропозиціям Путіна
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
30 жовтня, 17:08
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
1 листопада, 03:01
474 мільйони рублів будуть витрачені на обладнання, яке включає радарну станцію
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
5 листопада, 04:16
Дональд Трамп надав помилування своїм політичним союзникам
Трамп помилував своїх соратників за спроби зірвати вибори 2020 року
10 листопада, 16:14
Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа
У Женеві завершилися перемовини про мир: перші заяви Рубіо та Єрмака
23 листопада, 19:58

Політика

Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Білий дім: Мирні переговори США та України продуктивні, але є певні розбіжності
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Bloomberg: З мирного плану прибрали пункт про використання заморожених активів РФ
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua