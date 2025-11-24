Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України

Також є ймовірність, що зустріч міністра армії США з представниками РФ може пройти на нейтральній території

Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл розглядає можливість візиту до Росії, щоб продовжити діалог щодо плану припинення війни в Україні. Ці обговорення розпочалися раніше в Женеві. Про це пише «Главком» із посиланням на CBS.

Візит Дрісколла є одним із потенційних підсумків нещодавніх переговорів. Хоча як альтернативу CBS не виключає, що його зустріч із російськими представниками може пройти на нейтральному майданчику.

Водночас, російська сторона повідомила телеканалу, що наразі офіційних планів такої зустрічі немає.

Як відомо, мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві.

Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше. Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.

Співрозмовники FT не уточнювали, які саме пункти було вилучено з мирного плану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.