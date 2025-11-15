Головна Світ Соціум
Генштаб підтвердив ураження Рязанської нафтобази

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження Рязанської нафтобази
Наразі результати уражень уточнюються
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб розповів про успішні удари по ворожих об'єктах

Сили оборони України продовжують зменшувати здатність Росії до наступальних дій, зокрема було завдано низку успішних ударів по важливих військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб.

Підрозділи Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Підприємство виробляє широкий асортимент палива, включаючи бензини та дизель. Критично важливим є виробництво близько 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, який використовується повітряно-космічними силами російських окупантів для завдання ракетно-бомбових ударів по Україні.

Окрім НПЗ, уражено й інші важливі ворожі цілі, зокрема:

  • Радіолокаційна станція «Небо-У»: Уражена на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
  • Військовий ешелон: Ураження зафіксовано в районі Токмака (ТОТ Запорізької області).
  • Скупчення живої сили: Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини.

Наразі результати уражень уточнюються.

Нагадаємо,  у російському місті Рязань вночі сталася масована атака невідомих дронів, які завдали ударів по об'єктах у районі нафтопереробного заводу (НПЗ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-пабліки та повідомлення очевидців.

За свідченнями місцевих жителів, у районі Рязанського НПЗ пролунало понад десять вибухів. Над містом була активною робота протиповітряної оборони (ППО).

«У Рязані продовжується атака на місцевий НПЗ, очевидці повідомляють про більше ніж 10 вибухів», – зазначають у Telegram-каналах.

На оприлюднених у мережі відеозаписах та фото видно заграву, полум'я й густий дим у районі промислового об'єкта. Місцеві пабліки повідомляли, що дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області.

Теги: Генштаб дрон нафта росія

