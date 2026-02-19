«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди

Хусрав Тоіров ніяк не може пробитися до основи «гірників»

«Гірники» оптимізували склад команди перед відновленням сезону

Оборонець Мар'ян Фарина та півзахисник Хусрав Тоіров покинули донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Обох гравців орендували інші команди. Українець поїхав до «Кудрівки». Натомість таджицький вінгер підсилив «Істіклол» із Душанбе.

Тоіров приєднався до «Шахтаря» ще посеред сезону 2022/23. Однак, пробитися до основи «гірників» він так і не зумів. Таджик зіграв лише 2 поєдинки за першу команду гранда.

Фарина – вихованець «Шахтаря». Центрбек на сьогодні провів 8 матчів за «гірників». У кампанії 2023/24 на правах оренди він захищав кольори харківського «Металіста 1925».

До слова, ексзірка «Шахтаря» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. З 2022 року він захищає кольори міланського «Інтера».

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран озвучив пов'язану з «гірниками» мрію. Турецький фахівець націлився на завоювання європейського трофею. Реалізувати мету його підопічні можуть ще цьогоріч.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.