Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди
Хусрав Тоіров ніяк не може пробитися до основи «гірників»
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» оптимізували склад команди перед відновленням сезону

Оборонець Мар'ян Фарина та півзахисник Хусрав Тоіров покинули донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Обох гравців орендували інші команди. Українець поїхав до «Кудрівки». Натомість таджицький вінгер підсилив «Істіклол» із Душанбе.

Тоіров приєднався до «Шахтаря» ще посеред сезону 2022/23. Однак, пробитися до основи «гірників» він так і не зумів. Таджик зіграв лише 2 поєдинки за першу команду гранда.

Фарина – вихованець «Шахтаря». Центрбек на сьогодні провів 8 матчів за «гірників». У кампанії 2023/24 на правах оренди він захищав кольори харківського «Металіста 1925».

До слова, ексзірка «Шахтаря» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. З 2022 року він захищає кольори міланського «Інтера».

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран озвучив пов'язану з «гірниками» мрію. Турецький фахівець націлився на завоювання європейського трофею. Реалізувати мету його підопічні можуть ще цьогоріч.

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
10 лютого, 11:17
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
11 лютого, 10:18
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
12 лютого, 12:36
«Гірники» втримали переможний рахунок
«Шахтар» здобув непросту перемогу над віцечемпіоном Грузії у спарингу
13 лютого, 16:48
«Гірники» не мали клопотів зі скромним клубом із Грузії
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
13 лютого, 19:03
Ярослав Ракицький шукатиме нову команду
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
16 лютого, 13:08
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
16 лютого, 16:28
Генріх Мхітарян сфокусований на виступах за «нерадзуррі»
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
17 лютого, 19:25
Владислав Ванат допоміг забити одноклубнику
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
17 лютого, 19:59

Новини

«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди
«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди
Колишній лідер «Ліверпуля» несподівано призупинив кар'єру
Колишній лідер «Ліверпуля» несподівано призупинив кар'єру
КуПС – «Лех». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
КуПС – «Лех». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
Суд обрав запобіжний захід для футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК
Суд обрав запобіжний захід для футболіста Колесника, який побив працівника ТЦК

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua