«Перевірив» геніталії суперника: в чемпіонаті Іспанії сталося вилучення року
Несподіваний поворот трапився посеред дербі Мадрида на вихідних
Оборонець мадридського «Хетафе» Абдель Абкар отримав пряму червону картку на початку другого тайму протистояння зі столичним «Атлетіко» (0:1). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Atletico Universe.
Марокканець був вилучений з поля за неспортивну поведінку. Перед цим у нього виник конфлікт із форвардом «матрацників» Александером Сьорлотом. Розібратися в епізоді арбітру допоміг відеоповтор.
Від об'єктивів камер не сховалася причина сутички. Під час неігрового епізоду Абкар підійшов до норвежця і «випадково» торкнувся інтимної зони Сьорлота. Нападник у відповідь грубо відштовхнув суперника.
Enquanto isso na La Liga:
Jogador do Getafe, foi expulso porque pegou no pênis do Sørloth, do Atlético de Madrid.
Після перегляду повтору рефері Мігель Ортіс показав скандинаву «гірчичник». Оборонця «Хетафе» він покарав червоною карткою. У протоколі арбітр пояснив рішення – Абкар навмисне вщипнув опонента за геніталії, коли м'яч не перебував у грі.
Сам марокканець після поєдинку заявив, що злого умислу щодо Сьорлота не мав. Мовляв, торкатися інтимної зони норвезького бомбардира він не збирався, а епізод стався випадково. Проте, інцидент зацікавив дисциплінарний комітет Ла Ліги, тож Абкару загрожує додаткова дискваліфікація.
Тим часом Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.
Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.
