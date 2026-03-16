«Перевірив» геніталії суперника: в чемпіонаті Іспанії сталося вилучення року

Антон Федорців
Антон Федорців
«Перевірив» геніталії суперника: в чемпіонаті Іспанії сталося вилучення року
Абдель Абкар проявив дивний інтерес до суперника
фото: Reuters

Несподіваний поворот трапився посеред дербі Мадрида на вихідних

Оборонець мадридського «Хетафе» Абдель Абкар отримав пряму червону картку на початку другого тайму протистояння зі столичним «Атлетіко» (0:1). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Atletico Universe.

Марокканець був вилучений з поля за неспортивну поведінку. Перед цим у нього виник конфлікт із форвардом «матрацників» Александером Сьорлотом. Розібратися в епізоді арбітру допоміг відеоповтор.

Від об'єктивів камер не сховалася причина сутички. Під час неігрового епізоду Абкар підійшов до норвежця і «випадково» торкнувся інтимної зони Сьорлота. Нападник у відповідь грубо відштовхнув суперника.

Після перегляду повтору рефері Мігель Ортіс показав скандинаву «гірчичник». Оборонця «Хетафе» він покарав червоною карткою. У протоколі арбітр пояснив рішення – Абкар навмисне вщипнув опонента за геніталії, коли м'яч не перебував у грі.

Сам марокканець після поєдинку заявив, що злого умислу щодо Сьорлота не мав. Мовляв, торкатися інтимної зони норвезького бомбардира він не збирався, а епізод стався випадково. Проте, інцидент зацікавив дисциплінарний комітет Ла Ліги, тож Абкару загрожує додаткова дискваліфікація.

Тим часом Жоан Лапорта впевнено переміг на виборах президента іспанської «Барселони». Функціонер набрав 68,18 % голосів членів клубу. Тепер старий новий президент керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років.

Нагадаємо, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив черговий рекорд іспанської Ла Ліги. Він став найрезультативнішим футболістом у віці 19 років в історії чемпіонату за сезон. На цей момент до свого активу вінгер записав 14 голів.

