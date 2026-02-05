Головна Спорт Новини
«Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем

Дмитро Луцков
Дмитро Луцков
«Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем
У «Динамо» розраховують на Богдана Редушка
джерело: офіційний сайт «Динамо»

Богдан Редушко нещодавно оформив дубль у матчі Юнацької ліги УЄФА

Лівий півзахисник Богдан Редушко оновив свою угоду з київським «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий контракт Редушка з «Динамо» розраховано до кінця 2030 року. У сезоні-2025/26 талановитий гравець дебютував за «біло-синіх», одразу ж відзначившись гольовою передачею. Зараз на його рахунку чотири поєдинки у футболці київського клубу.

«Дуже радий, тому що клуб вірить у мене та в мої сили на майбутнє. Тому буду працювати ще більше, щоб давати результат цьому клубу. Про бажання клубу підписати новий контракт мені сказав мій агент, потім я сказав батькам. Тільки їм повідомив, тому що краще не розповсюджувати таку інформацію. Звичайно, був у захваті, і мені було приємно, що клуб вірить у мене. Перш за все, хочу закріпитися в першій команді, стабільно грати, приносити користь, робити різницю на полі та ставати кращим кожного дня, місяця, року», – заявив півзахисник.

Вчора, 4 лютого 2026 року, Редушко оформив дубль у матчі Юнацької ліги УЄФА. Тим не менш, його голи не допомогли «Динамо» U-19 уникнути вильоту з турніру.

У чемпіонаті України U-19 підопічні Павла Чередніченка йдуть другими, чотирма заліковими балами поступаючись лідируючому в турнірній таблиці «Шахтарю». У четвер, 19 лютого 2026 року, «Динамо» прийматиме «Рух».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній керманич київського клубу Мірча Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні.

