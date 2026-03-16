Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди на Чемпіонаті Європи U23
Українські класики повертаються з Сербії з золотом та двома бронзами
У Сербії завершилася континентальна першість з боротьби серед спортсменів до 23 років, яка тривала з 9 по 15 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Загалом у змаганнях взяли участь понад 400 борців. Серед них і 30 українців – по 10 представників вільної, жіночої та греко-римської боротьби.
За підсумками заключних змагальних днів представники греко-римського стилю здобули для збірної України три нагороди.
- Єгор Якушенко (в.к. до 97 кг) – чемпіон Європи U23
- Євген Поковба (в.к. до 60 кг) – бронза
- Ірфан Мірзоєв (в.к. до 77 кг) – бронза
Варто зазначити, що цьогорічні призери континентальної першості вже мають у своєму активі успіхи на міжнародному рівні. Зокрема, Євген Поковба – чемпіон Європи та світу U17; Ірфан Мірзоєв – чемпіон світу та віце-чемпіон Європи U23, призер чемпіонату світу та Європи U20; Єгор Якушенко – дворазовий чемпіон світу U20 та U23, чемпіон Європи U20 та U23.
Загалом на Чемпіонаті Європи U23 збірна України здобула 13 нагород: 4 вибороли представники вільної боротьби, 6 – жіночої та 3 – греко-римської.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0