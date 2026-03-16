Українські борці греко-римського стилю здобули три нагороди на Чемпіонаті Європи U23

Українські класики повертаються з Сербії з золотом та двома бронзами

У Сербії завершилася континентальна першість з боротьби серед спортсменів до 23 років, яка тривала з 9 по 15 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Загалом у змаганнях взяли участь понад 400 борців. Серед них і 30 українців – по 10 представників вільної, жіночої та греко-римської боротьби.

За підсумками заключних змагальних днів представники греко-римського стилю здобули для збірної України три нагороди.

Єгор Якушенко (в.к. до 97 кг) – чемпіон Європи U23

Євген Поковба (в.к. до 60 кг) – бронза

Ірфан Мірзоєв (в.к. до 77 кг) – бронза

Варто зазначити, що цьогорічні призери континентальної першості вже мають у своєму активі успіхи на міжнародному рівні. Зокрема, Євген Поковба – чемпіон Європи та світу U17; Ірфан Мірзоєв – чемпіон світу та віце-чемпіон Європи U23, призер чемпіонату світу та Європи U20; Єгор Якушенко – дворазовий чемпіон світу U20 та U23, чемпіон Європи U20 та U23.

Загалом на Чемпіонаті Європи U23 збірна України здобула 13 нагород: 4 вибороли представники вільної боротьби, 6 – жіночої та 3 – греко-римської.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

