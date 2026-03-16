Джоковіч знявся з престижного турніру в Маямі

Сербський тенісист Новак Джоковіч пропустить Miami Open у березні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TennisONE App.

Ветеран кортів відмовився від участі в «тисячнику» через проблеми зі здоров'ям. Джоковіч травмував праве плече в американському Індіан-Веллсі. Там він дійшов до третього кола змагань.

Торік серб у Флориді став фіналістом турніру. Тоді заслужений тенісист несподівано поступився чеському спортсмену Якубу Меншику (6:7, 6:7). Загалом у Маямі Джоковіч завоював чотири титули за всю кар'єру.

У нинішньому сезоні сербський тенісист зіграв лише на двох турнірах. Зокрема, на Відкритому чемпіонаті Австралії Джоковіч дійшов до фіналу. Там він поступився іспанцю Карлосу Алькарасу в чотирьох сетах (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).

У рейтингу тенісистів-професіоналів балканець залишається третім. До свого активу він записав 5370 залікових балів. Лідерство в планетарній класифікації упевнено втримує той же Алькарас (13550 пунктів).

До слова, раніше українка Еліна Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі. Вона вперше в кар'єрі вийшла до чотирьох півфіналів турнірів WTA за перші три місяці року. Поки єдиний титул сезону перша ракетка України взяла в новозеландському Окленді.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.