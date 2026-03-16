Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Джоковіч знявся з престижного турніру в Маямі

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новак Джоковіч присвятить час лікуванню
фото: Reuters

Торік знаменитий балканець дійшов до фіналу змагань

Сербський тенісист Новак Джоковіч пропустить Miami Open у березні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TennisONE App.

Ветеран кортів відмовився від участі в «тисячнику» через проблеми зі здоров'ям. Джоковіч травмував праве плече в американському Індіан-Веллсі. Там він дійшов до третього кола змагань.

Торік серб у Флориді став фіналістом турніру. Тоді заслужений тенісист несподівано поступився чеському спортсмену Якубу Меншику (6:7, 6:7). Загалом у Маямі Джоковіч завоював чотири титули за всю кар'єру.

У нинішньому сезоні сербський тенісист зіграв лише на двох турнірах. Зокрема, на Відкритому чемпіонаті Австралії Джоковіч дійшов до фіналу. Там він поступився іспанцю Карлосу Алькарасу в чотирьох сетах (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).

У рейтингу тенісистів-професіоналів балканець залишається третім. До свого активу він записав 5370 залікових балів. Лідерство в планетарній класифікації упевнено втримує той же Алькарас (13550 пунктів).

До слова, раніше українка Еліна Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі. Вона вперше в кар'єрі вийшла до чотирьох півфіналів турнірів WTA за перші три місяці року. Поки єдиний титул сезону перша ракетка України взяла в новозеландському Окленді.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.

Теги: теніс Новак Джокович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua