Паралімпійський комітет повідомив, чи ухвалив рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ

Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

Міжнародний паралімпійський комітет дав відповідь на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо своєї реакції на вчинок німецьких атлетів, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки.

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Минулого тижня директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповів «Главкому», що «МПК знає про ситуацію, збирає докази та аналізує їх».

Тож сьогодні, 16 березня 2026 року, ми поцікавилися в МПК знову, чи є вже рішення МПК щодо вчинку німецьких атлетів.

«Ні», – відповіла «Главкому» пресслужба МПК.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Читайте також

Мовник пообіцяв, що транслюватиме виступи українських паралімпійців під час змагань
«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі
20 лютого, 15:35
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого, 09:38
Паралімпіада-2026 пройде без представників Ірану
Іран відмовився від участі в Паралімпійських іграх
6 березня, 16:02
Парсонс заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
6 березня, 18:18
Українці розпочинають боротьбу за нагороди Паралімпіади
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
7 березня, 09:58
Олександр Казік став дворазовим паралімпійським чемпіоном
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
На минулій Паралімпіаді Дмитро Суярко піднімався на подіум в гонці з роздільним стартом
Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день
12 березня, 02:01
Григорію Вовчинському не вистачило двох десятих секунди до свого третього золота Паралімпіад у біатлоні
Паралімпіада-2026. Результати українців у сьомий змагальний день
14 березня, 02:10
Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
Вчора, 20:37

Джоковіч знявся з престижного турніру в Маямі
«Перевірив» геніталії суперника: в чемпіонаті Іспанії сталося вилучення року
Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
