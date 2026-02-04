Головна Спорт Новини
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
Київське «Динамо» U-19 зазнало розгрому в турецькій Анталії
джерело: офіційний сайт «Динамо»

«Динамо» не впоралося з «Атлетіко» в поєдинку на нейтральному полі

Київське «Динамо» провело матч проти мадридського «Атлетіко» в 1/16 фіналу плейоф Юнацької ліги УЄФА-2025/26. Про це повідомляє «Главком».

«Атлетіко» й «Динамо» зустрілися на нейтральному полі в Туреччині. Протистояння приймав «Мардан Стедіум» в Анталії.

На шляху до плейоф українці впоралися з шведською «Броммапойкарною» (3:1) і шотландським «Хіберніаном» (2:1), тоді як іспанці фінішували сьомими в турнірній таблиці основного етапу, набравши 13 очок у шести матчах.

У першому таймі дуелі в Туреччині «Атлетіко» двічі уразив ворота Вячеслава Суркіса. По перерві Богдан Редушко скоротив відставання «Динамо», але уникнути вильоту киянам так і не вдалося. Мадридці чотирма голами в другому таймі підтвердили свій вихід до наступного раунду турніру, а Редушко результативним ударом на останній хвилині основного часу встановив на табло підсумковий рахунок.

Юнацька ліги УЄФА. 1/16 фіналу

Динамо – Атлетіко 2:6

  • Голи: Редушко, 52, 90 – Естебан, 17, Хіль, 33, Гросс, 55, Вінатеа, 69, 74, Муньйос, 79

У чемпіонаті України U-19 підопічні Павла Чередніченка йдуть другими, чотирма заліковими балами поступаючись лідируючому в турнірній таблиці «Шахтарю». У четвер, 19 лютого 2026 року, «Динамо» прийматиме «Рух».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування.

