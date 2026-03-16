Зотов набрав 21 очко у грі чемпіонату Австрії з баскетболу

В Австрії «Капфенберг» Віталія Зотова здобув перемогу над «Обервартом» 77:72. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Віталій Зотов відіграв 36 хвилин, набрав 21 очко (2/3 двоочкові, 5/10 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 7 передач, зробив 1 перехоплення при 5 втратах і 4 фолах.

Артем Пустовий відіграв 21 хвилину за «Андорру» в матчі проти «Жирони» в чемпіонаті Іспанії. Команда українця програла 75:82 і опустилась в зону вильоту. Пустовий набрав 6 очок (2/3 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 7 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 2 фолах і 4 втратах.

В іншому матчі в Іспанії «Реал» переграв «Льєїду» 95:78. Олексій Лень провів на майданчику 19 хвилин, набрав 2 очки (1/3 двоочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 3 блок-шоти при 3 втратах та 4 фолах.

В другому дивізіоні Іспанії «Ов'єдо» переграло «Гіпускоа» 90:71. Данило Шеліст зіграв 16 хвилин, набрав 9 очок (4/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 3 підбирання, зробив 3 перехоплення при 2 фолах.

А ось «Мелілья» поступилась «Картахені» 68:82. Павло Крутоус відіграв 6 хвилин, зібрав 1 підбирання при 1 фолі.

В чемпіонаті Румунії «Динамо» Бухарест обіграло «Сібіу» 97: 81. У В'ячеслава Боброва за 27 хвилин 6 очок (3/4 двоочкові, 0/1 триочкові), 5 підбирань, 3 блок-шоти при 2 втратах та 4 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)