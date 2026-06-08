Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026
Едерсон витягнув щасливий квиток перед Мундіалем
фото: CBF

Одного представника італійської Серії A замінив інший

Національна команда Бразилії вимушено оновила заявку на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бразильської конфедерації футболу.

Зі списку Карло Анчелотті вибув оборонець італійської «Роми» Веслі Франка. Він отримав травму в спарингу проти збірної Єгипту (2:1). Ушкодження виявилося серйозним – відновитися для участі в Мундіалі фулбек не встигне.

Замість нього тренерський штаб «селесао» викликав півзахисника «Аталанти» з Бергамо Едерсона. Хавбеку дістався 2-й номер у національній команді на ЧС-2026. Раніше він зіграв три поєдинки в складі збірної Бразилії.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

На турнірі пентакампеони потрапили в групу C. Там суперниками бразильців будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії. Перший матч – у ніч проти 14 червня проти марокканської команди.

У травні торік збірну Бразилії очолив Анчелотті. Для досвідченого фахівця цей досвід – перший з національними командами. Як футболіст він виграв «бронзу» Мундіалю-1990.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, на Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів. Арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час сварок. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства.
 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Едерсон ФК «Аталанта»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мессі не зіграє в товариському матчі Аргентини проти Гондурасу, який пройде 7 червня 2026 року
Мессі після отримання травми готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою
3 червня, 10:12
Франція вигравала Чемпіонат світу 2018 року і розраховує на потужний виступ у Північній Америці
Гравці топової збірної висунули претензії федерації перед стартом Чемпіонату світу 2026
4 червня, 11:44
Франсіско Фернандес радить уважно стежити на ЧС-2026 за збірною Мексики
Головний тренер «Карпат» назвав своїх фаворитів Чемпіонату світу 2026
4 червня, 14:48
Трибуни стадіону «Ацтека» в Мехіко готові приймати вболівальників
ФІФА заборонила проносити будь-які пляшки на матчі Чемпіонату світу 2026
4 червня, 17:24
Прийдешній Кубок світу обійдеться без вувузел
ФІФА заборонила символ одного з попередніх чемпіонатів світу
5 червня, 14:42
Чемпіонат світу 2026 пройде у трьох країнах Північної Америки, де очікується неймовірна спека
ФІФА скасувала своє дивне обмеження для вболівальників на Чемпіонаті світу
6 червня, 14:50
Ажіотаж навколо квитків на Чемпіонат світу 2026 лишається високим
Вболівальники отримали безкоштовні квитки на Чемпіонат світу через помилку з боку ФІФА
6 червня, 16:44
Владімір Петковіч (праворуч) продовжить роботу в Африці
Африканська збірна продовжила контракт головного тренера напередодні Чемпіонату світу
Вчора, 20:30
Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo
Головна спортивна подія року: де дивитися Чемпіонат світу з футболу 2026
Сьогодні, 09:58

Новини

Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ
Провідний футболіст «Челсі» обрав наступний клуб у кар'єрі – ЗМІ
Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Українські дзюдоїсти здобули вісім нагород на Відкритому континентальному кубку
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
Ямаль дав кумедну обіцянку на випадок тріумфу Іспанії на Чемпіонаті світу
Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу
Форвард збірної Іраку був затриманий в аеропорту США перед Чемпіонатом світу
Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026
Збірна Бразилії екстрено замінила футболіста перед Чемпіонатом світу 2026

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua