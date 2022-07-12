Експерша «ракетка» України з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах

Віталій Сачко з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах

На старті турніру Віталій Сачко здолав Андреа Колларіні з Аргентини

Українець Віталій Сачко з перемоги розпочав турнір ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті.

Третя ракетка України Віталій Сачко у трьох сетах обіграв аргентинця Андреа Колларіні у першому колі турніру ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті - 6:3, 4:6, 6:4.

Тенісисти провели на корті дві години та 25 хвилин. По ходу зустрічі Сачко припустився двох подвійних помилок і зробив три ейси.

У заключному сеті Віталій взяв єдиний брейк у партії, яка привела українця до перемоги.

Наступним суперником українця стане німецький теннісист Матс Мораінг.

Зазначимо, що Сачко у оновленому рейтингу ATP втратив статус першої ракетки України.

До слова, з початку повномасштабної війни в боях з російськими військами та в результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів.