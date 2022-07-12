  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Експерша «ракетка» України з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах
рус
    Новини

    Експерша «ракетка» України з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах

    Віталій Сачко з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах - Експерша «ракетка» України з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах
    Віталій Сачко з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах
    фото з відкритих джерел

    На старті турніру Віталій Сачко здолав Андреа Колларіні з Аргентини

    Українець Віталій Сачко з перемоги розпочав турнір ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті.

    Третя ракетка України Віталій Сачко у трьох сетах обіграв аргентинця Андреа Колларіні у першому колі турніру ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті - 6:3, 4:6, 6:4.

    Тенісисти провели на корті дві години та 25 хвилин. По ходу зустрічі Сачко припустився двох подвійних помилок і зробив три ейси.

    У заключному сеті Віталій взяв єдиний брейк у партії, яка привела українця до перемоги.

    Наступним суперником українця стане німецький теннісист Матс Мораінг.

    Зазначимо, що Сачко у оновленому рейтингу ATP втратив статус першої ракетки України.

    До слова, з початку повномасштабної війни в боях з російськими військами та в результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів.

    Теги: спорт теніс Нідерланди Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерша «ракетка» України з перемоги стартував на турнірі у Нідерландах