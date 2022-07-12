Соратник Порошенка похвалив Зеленського за «армію, мову, віру»

Луценко: «Перші дні війни спілкування між Порошенком та Зеленським відбувалося дуже конструктивно»

У перші дні війни будь-які суперечки між чинним президентом Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком зникли, вони вирішували лише одне завдання – як утримати Київ. Наразі Зеленський продовжує курс «Армія. Мова. Віра», який почав Порошенко. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого.

«Знаю, що принаймні у перші дні війни спілкування між Порошенком та Зеленським відбувалося дуже конструктивно. У дні, коли ворожі ДРГ залітали у столицю, між ними зникли будь-які суперечки і вони вирішували лише одну задачу – як утримати Київ. Одним із рішень було саме формування цього батальйону. Шкодую, що цієї співпраці не вистачило на довше. Протистояння двох політиків, які реалізовують гасло «Армія. Мова. Віра» – контрпродуктивне. І всередині країни, і ззовні», – сказав колишній генпрокурор.

Луценко зазначив, що п’ятий президент дуже допоміг батальйону тероборони, яким той опікується, з транспортом та амуніцією

«Порошенко дійсно дуже допоміг, колишні депутати БПП привозили пікапи, бронежилети. Хто що міг, те й давав: хтось свій бойовий наплічник, хтось броньований мерседес, хтось притягував тепловізори та нормальну форму. Але це не партійний підрозділ, хоча Порошенко та його соратники допомагали нам організаційно і фінансово як громадяни. Як саме цей батальйон оформлявся у ЗСУ, я не в курсі», – сказав він.

Колишній генпрокурор, а сьогодні солдат ЗСУ також розповів про завдання, які його батальйон виконував на передовій.

«Київський період для нашого батальйону був періодом злагодження, а потім ми попросилися на подальше переміщення по лінії фронту, і всередині квітня прибули до Миколаєва, де влилися до 123 бригади тероборони. Задачі ТРО приблизно однакові скрізь – це формування другої лінії оборони, блокпости, аеророзвідка та різні завдання для допомоги першій лінії, на якій знаходяться ЗСУ. Ми – лише помічники героїв з першої лінії. Приємно відзначити, що за останній місяць ми просунулися з Миколаєва на десять, а потім – ще на 10 км уперед у напрямку до Херсона. На цей момент ми вже навіть не друга лінія, а часто перша, бо ми на блокпостах і в окопах знаходимося разом із хлопцями із ЗСУ», – розповів Луценко.

Нагадаємо, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону тероборони розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

Додамо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.