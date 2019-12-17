Екстенісисту з Перу перемога над Федерером допомогла отримати роботу в банку



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Колишній перуанський тенісист Родольфо Рейк

«Якщо ти переміг цього хлопця, то точно заслуговуєш шанс»

Колишній перуанський тенісист Родольфо Рейк розповів, як в 1997 році завдав поразки швейцарцеві Роджеру Федереру.

«На той момент я був п'ятою або шостою ракеткою світу серед юніорів, мені було 18. Роджеру виповнилося 16, але він вже грав серед 18-річних. Ми зустрілися в чвертьфіналі юніорського Italian Open. Через всі ці роки я пам'ятаю, що у Роджера був дуже потужний удар з форхенда, як зараз. У нього був природний талант, брутальний різаний удар. Він рухався так, немов літав над кортом. Але я зміг перемогти з тієї ж причини, з якої Надаль іноді його обігрує. Я доставляв йому труднощі, використовуючи обертання. Я відправляв потужні кручені удари йому під форхенд. З цими глибокими ударами у нього виникли проблеми», - цитує Рейкі El Comercio.

Родольфо зізнався, що цей результат допоміг йому влаштуватися на роботу в банку.

«Коли я проходив співбесіду в банку, мій майбутній бос побачив в графі «Інша діяльність», те, що я грав в теніс, перемагав Федерера, Масу і Пуерту. Він запитав: «Ти правда переміг Федерера?». Я розповів йому цю історію. На той момент Роджер був беззаперечно першою ракеткою світу.

Тоді бос сказав: «Якщо ти переміг цього хлопця, то точно заслуговуєш шанс».