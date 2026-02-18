Росія посилює контроль: з’явилися «дитячі» номери та прив'язка SIM-карт до IMEI

У РФ запроваджують тотальне стеження за смартфонами

Російська Держдума у лютому 2026 року ухвалила пакет репресивних поправок до закону «Про зв'язок», які фактично ліквідують залишки приватності у сфері мобільних комунікацій. Під прикриттям «боротьби з шахрайством» та «захисту дітей» Кремль запроваджує жорстку прив’язку SIM-карт до унікальних ідентифікаторів пристроїв (IMEI) та створює систему тотального моніторингу неповнолітніх. Проц це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначає розвідка, перший закон кардинально змінює правила використання ґаджетів. Тепер кожна SIM-карта буде «прикріплена» до конкретного телефону за його унікальним IMEI-номером.

Користувач не зможе просто переставити свою карту в інший смартфон. Щоб змінити пристрій, потрібно пройти процедуру перереєстрації договору в оператора, вносячи дані нового ґаджета до єдиної державної бази. Якщо SIM-карта опиниться у пристрої, чий IMEI не внесений до реєстру або не збігається з даними договору, оператор зобов'язаний негайно припинити надання послуг зв'язку.

Друге нововведення запроваджує спеціальний статус для номерів, якими користуються неповнолітні.

Батьки зобов'язані офіційно повідомляти оператора про передачу SIM-карти дитині. Власники сайтів і онлайн-сервісів будуть інтегровані в цю систему. Це дозволить державі в режимі реального часу відстежувати онлайн-активність дітей, їхнє місцеперебування (без рішення суду) та обмежувати доступ до контенту на рівні провайдера.

Кремль пояснює ці кроки необхідністю захисту національної безпеки. Зокрема, заступник міністра цифрового розвитку РФ Дмитро Угнівенко заявив, що реєстр IMEI допоможе протидіяти українським БПЛА. Мовляв, це дозволить відрізняти телефони громадян від модемів, встановлених у дронах, і точково вимикати зв'язок для останніх.

Нагадаємо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

З 1 березня 2026 року почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»: вони не отримуватимуть прокатних посвідчень, будуть витіснені з великих онлайн-платформ, а за їх поширення передбачені штрафи.