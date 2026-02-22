Головна Світ Соціум
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії

Аліна Самойленко
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
Озеро Байкал залишається одним із найпопулярніших туристичних напрямків для китайців

У Росії на озері Байкал сталася масштабна аварія за участю туристичного автобуса, внаслідок якої загинули вісім осіб. Транспортний засіб із групою громадян КНР провалився у триметрову крижану тріщину під час спроби перетнути замерзлу водойму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією місцевої влади, серед загиблих – семеро китайських туристів та водій. Лише одному пасажиру вдалося вчасно залишити салон та врятуватися. Інцидент стався на ділянці, де глибина озера сягає 18 метрів. Для пошуку тіл рятувальники залучили водолазів та спеціальні підводні камери.

Прокуратура Іркутської області вже відкрила кримінальну справу. За попередніми даними туристичного бюро, поїздку організував незареєстрований оператор, який не мав офіційного дозволу на проведення турів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив офіційні співчуття китайській стороні. У розмові з міністром закордонних справ КНР Ван І він запевнив у проведенні ретельного розслідування та висловив сподівання, що ця подія не зашкодить туристичним відносинам між країнами.

Озеро Байкал залишається одним із найпопулярніших напрямків для китайських мандрівників, особливо після запровадження безвізового режиму між Москвою та Пекіном. Проте порушення правил безпеки на льоду регулярно призводять до нещасних випадків у цьому регіоні.

Як відомо, у долині Валь-Вені в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. Інцидент стався у неділю, ще одна людина вважається зниклою безвісти після іншого випадку сходження снігу. 

За даними італійських рятувальних служб, смертельний інцидент трапився неподалік Курмайора – популярного гірськолижного регіону на півночі країни. Лавина накрила трьох туристів, які каталися у зоні поза підготовленими трасами. Очевидці одразу викликали рятувальників, після чого розпочалася пошукова операція.

Раніше на сході Демократичної Республіки Конго стався масштабний обвал на колтановій шахті Рубая, внаслідок якого загинули понад 200 людей. Трагедія сталася під час сезону дощів, коли нестабільний ґрунт спричинив раптове обрушення ділянки копальні. Серед загиблих – шахтарі та цивільні, які перебували поблизу місця видобутку. Рятувальники повідомляли про десятки поранених і складні умови проведення пошукових робіт.

