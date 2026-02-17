Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
ідприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік
Цієї ночі у Краснодарському краї РФ пролунала серія вибухів Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі та численні гучні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».
Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.
