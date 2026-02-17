Головна Світ Соціум
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
скриншот з відео

ідприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік

Цієї ночі у Краснодарському краї РФ пролунала серія вибухів Місцеві жителі повідомляли про спалахи в небі та численні гучні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю. Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти. Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження об’єкта уточнюється.

Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику. 

