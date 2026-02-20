Головна Країна Політика
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зробив заяву про північнокорейських солдатів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент про солдатів КНДР: Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові, які беруть участь у війні Росії проти України, набувають досвіду сучасних бойових дій, який згодом можуть використати після повернення до себе в країну.  Про це він сказав в інтерв’ю Kyodo News, передає «Главком».

«10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників», – йдеться у заяві.

Президент додав: «Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї».

Нагадаємо, військовослужбовці Північної Кореї, які воюють на боці РФ, стрімко трансформуються з «піхоти минулого століття» на фахівців технологічної війни. За даними воєнної розвідки України, солдати Кім Чен Ина вже не лише керують бойовими дронами, а й опанували складні системи радіоелектронної розвідки (РЕР) та боротьби (РЕБ).

Як повідомлялося, близько 6 тис. північнокорейських військовослужбовців, які воювали на боці Москви, загинули або дістали поранення у війні проти України. 

Теги: росія Північна Корея Володимир Зеленський

