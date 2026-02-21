Головна Країна Події в Україні
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо
Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених
фото з відкритих джерел/ілюстративне

В Ростові суд виніс вирок для українських ув’язнених

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс чергові незаконні вироки українським захисникам. Четверо військовослужбовців батальйонів «Азов» та «Айдар», які опинилися у полоні, отримали терміни до 19 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями у «тероризмі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених. Фігурантам інкримінували участь у «терористичному угрупованні» та «навчання тероризму». Як зазначають правозахисники, це стандартний набір звинувачень, які РФ висуває всім бійцям українських підрозділів, що були офіційно визнані в Росії «терористичними».

Південний окружний військовий суд розподілив терміни наступним чином:

  • Артем Кушаков («Азов»): 19 років колонії суворого режиму. Окупаційна прокуратура так званої «ДНР» наголошувала на його службі в артилерії.
  • Тарас Кошман («Азов»): 18 років у колонії суворого режиму.
  • Олег Павленко («Азов»): 6 років колонії загального режиму.
  • Микола Сало («Айдар»): 5,5 років колонії загального режиму.

За версією російського слідства, Микола Сало ще у 2014 році «добровільно вступив» до «Айдару» та нібито брав участь у бойових діях проти «мирного населення». Щодо «азовців», то їхня провина в очах Кремля полягає у самому факті належності до підрозділу, який чинив опір агресору, зокрема під час оборони Маріуполя.

Нагадаємо, Російська влада оголосила про формування спеціального підрозділу Федеральної протипожежної служби МНС, який офіційно призначений для «захисту» окупованої Запорізької АЕС.

До структури планують залучити 211 осіб, а остаточне завершення формування підрозділу заплановане на 2027–2028 роки. Ця ініціатива розгортається на тлі глибокої кадрової кризи в окупаційних структурах: у Запорізькій області не вистачає близько 20% особового складу МНС, а в Херсонській області дефіцит кадрів перевищує 51%.

