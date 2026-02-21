Росія засудила чотирьох українських полонених: що відомо

В Ростові суд виніс вирок для українських ув’язнених

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс чергові незаконні вироки українським захисникам. Четверо військовослужбовців батальйонів «Азов» та «Айдар», які опинилися у полоні, отримали терміни до 19 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями у «тероризмі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Російське судочинство продовжує використовувати інструмент репресій проти українських військовополонених. Фігурантам інкримінували участь у «терористичному угрупованні» та «навчання тероризму». Як зазначають правозахисники, це стандартний набір звинувачень, які РФ висуває всім бійцям українських підрозділів, що були офіційно визнані в Росії «терористичними».

Південний окружний військовий суд розподілив терміни наступним чином:

Артем Кушаков («Азов»): 19 років колонії суворого режиму. Окупаційна прокуратура так званої «ДНР» наголошувала на його службі в артилерії.

Тарас Кошман («Азов»): 18 років у колонії суворого режиму.

Олег Павленко («Азов»): 6 років колонії загального режиму.

Микола Сало («Айдар»): 5,5 років колонії загального режиму.

За версією російського слідства, Микола Сало ще у 2014 році «добровільно вступив» до «Айдару» та нібито брав участь у бойових діях проти «мирного населення». Щодо «азовців», то їхня провина в очах Кремля полягає у самому факті належності до підрозділу, який чинив опір агресору, зокрема під час оборони Маріуполя.

