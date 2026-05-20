Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго

Артем Худолєєв
фото: Reuters
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що підтримує зв'язок із Федерацією футболу Демократичної Республіки Конго (FECOFA) у зв'язку з інформацією про спалах лихоманки Ебола у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«ФІФА поінформована про ситуацію, пов'язану зі спалахом лихоманки Ебола, і стежить за нею, перебуваючи в тісному контакті з FECOFA, щоб забезпечити інформування команди про всі рекомендації щодо безпеки. ФІФА продовжує співпрацювати з усіма трьома країнами-господарками чемпіонату світу з футболу, а також із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб забезпечити безпечне проведення турніру, оскільки здоров'я всіх учасників залишається пріоритетом ФІФА», – йдеться у заяві ФІФА.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: Африка ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

