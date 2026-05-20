Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго

ФІФА стежить за ситуацією, яка пов'язана зі спалахом лихоманки Ебола

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила, що підтримує зв'язок із Федерацією футболу Демократичної Республіки Конго (FECOFA) у зв'язку з інформацією про спалах лихоманки Ебола у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«ФІФА поінформована про ситуацію, пов'язану зі спалахом лихоманки Ебола, і стежить за нею, перебуваючи в тісному контакті з FECOFA, щоб забезпечити інформування команди про всі рекомендації щодо безпеки. ФІФА продовжує співпрацювати з усіма трьома країнами-господарками чемпіонату світу з футболу, а також із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб забезпечити безпечне проведення турніру, оскільки здоров'я всіх учасників залишається пріоритетом ФІФА», – йдеться у заяві ФІФА.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

