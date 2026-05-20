«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело

Глейкер Мендоса провів потужний сезон в УПЛ

Вінгер «Кривбаса» Глейкер Мендоса може залишити влітку клуб і перейти до одного з грандів української Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, інтерес до венесуельця виявляють клуби з Чехії та Греції, а також більшість команд топ-5 чемпіонату України в нинішньому сезоні. Ближче за всіх у боротьбі за Мендосу перебуває «Шахтар», який готовий активувати його клаусулу та заплатити «Кривбасу» 3 мільйони євро.

Мендоса забив 11 голів і віддав 9 передач у 26 поєдинках поточного сезону УПЛ. Він лідер чемпіонату по системі «гол+пас». Справжнім бенефісом став матч Глейкера проти «Динамо» (5:6), де легіонер оформив покер.

«Шахтар» завоював золото нинішнього сезону УПЛ. Підопічні Арди Турана набрали 72 турнірних бали після 29 зіграних матчів. Останню гру сезону «гірники» проведуть проти «Колоса».

Нагадаємо, захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. У наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.

Раніше Караваєв також захищав кольори луганської «Зорі» та турецького «Фенербахче».