Лапорта виграв вибори президента «Барселони»

Функціонер продовжить керувати іспанським грандом

Жоан Лапорта обраний президентом іспанської «Барселони» на новий термін. Про це повідомляє «Главком» на офіційний сайт клубу.

Багаторічний очільник каталонців обійшов єдиного конкурента – Віктора Фонта. Лапорта набрав 68,18 % голосів членів клубу. Натомість інший кандидат трохи не дотягнув до третини голосів (29,78 %).

Явка виборців склала понад 42 %. Загалом у виборах взяли участь 48480 членів клубу. Тепер Лапорта керуватиме «Барсою» ще щонайменше п'ять років – до 2031-го.

Друга епоха керівництва правника за освітою розпочалася у 2021 році. З того часу «Барселона» двічі стала чемпіоном Іспанії. Здобули низку трофеїв інші команди зі структури клубу: жіноча футбольна команда, а також футзальний, баскетбольний, гандбольний, ролеркейний та хокейний колективи.

Коментар Жоана Лапорти після перемоги

Старий новий президент подякував членам клубу, які взяли участь в голосуванні. Для функціонера вибори стали «святом демократії та громадянського духу». Він також висловив вдячність керівникам і пересічним працівникам за організацію виборів.

«Це переконливий результат, і він надає нам величезну силу. Він робить нас непереможними. Ніхто нас не зупинить. Попереду на нас чекають захопливі роки. Вони стануть найкращими в нашому житті», – пообіцяв Лапорта.

Чим відомий Жоан Лапорта

Уродженець Барселони, отримав членський квиток «Барселони» № 9601. Став першим в історії демократично обраним президентом клубу, який очолював «блаугранас» у два різні періоди.

Функціонер закінчив юридичний факультет Барселонського університету, а також здобув ступінь магістра в галузі корпоративного та податкового права в Інституті вищої освіти абата Оліба. Він залишається партнером-засновником і власником юридичної фірми Laporta & Arbos Advocats Associats.

