Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»

Олександра Олійникова не дограла матч 1/8 фіналу на турнірі у Страсбурзі

Українка через травму відмовилась продовжувати гру

Українська тенісистка Олександра Олійникова знялась з матчу 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Страсбурзі. Про це повідомляє «Главком».

Для виходу в основну сітку турніру у Страсбурзі Олійникова обіграла у кваліфікації ексросіянку Ксєнію Єфрємову та представницю Казахстану Юлію Путінцеву. Українка вперше вийшла в основу турніру WTA через відбір.

У матчі першого кола Олійникова завдала поразки Александрі Еалі з Філіппін, відігравшись після програного першого сету. Однак, у цьому матчі Олександра отримала травму правого стегна.

Ця травма вплинула на гру Олійникової у другому колі. Українка не дограла свій поєдинок проти чешки Марі Боузкової. Програвши гейм на власній подачі, Олександра викликала на корт фізіотерапевта, після чого відмовилась продовжувати зустріч за рахунку 1:3.

WTA 500. Страсбург (Франція). 1/8 фіналу

Марі Боузкова (Чехія) – Олександра Олійникова (Україна) 3:1, відмова

Наступним турніром Олійникової буде «Ролан Гаррос». Цього року на кортах в Парижі Україна матиме сім тенісисток в основній сітці Грендслемів. Окрім Олександри в основу грунтового мейджора потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна.

Матчі основної сітки «Ролан Гарросу» пройдуть в період з 24 травня по 7 червня.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.

Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.

Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.