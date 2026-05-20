Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Олександра Олійникова не дограла матч 1/8 фіналу на турнірі у Страсбурзі
фото: REUTERS
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка через травму відмовилась продовжувати гру

Українська тенісистка Олександра Олійникова знялась з матчу 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Страсбурзі. Про це повідомляє «Главком».

Для виходу в основну сітку турніру у Страсбурзі Олійникова обіграла у кваліфікації ексросіянку Ксєнію Єфрємову та представницю Казахстану Юлію Путінцеву. Українка вперше вийшла в основу турніру WTA через відбір.

У матчі першого кола Олійникова завдала поразки Александрі Еалі з Філіппін, відігравшись після програного першого сету. Однак, у цьому матчі Олександра отримала травму правого стегна.

Ця травма вплинула на гру Олійникової у другому колі. Українка не дограла свій поєдинок проти чешки Марі Боузкової. Програвши гейм на власній подачі, Олександра викликала на корт фізіотерапевта, після чого відмовилась продовжувати зустріч за рахунку 1:3.

WTA 500. Страсбург (Франція). 1/8 фіналу

  • Марі Боузкова (Чехія) – Олександра Олійникова (Україна) 3:1, відмова

Наступним турніром Олійникової буде «Ролан Гаррос». Цього року на кортах в Парижі Україна матиме сім тенісисток в основній сітці Грендслемів. Окрім Олександри в основу грунтового мейджора потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна.

Матчі основної сітки «Ролан Гарросу» пройдуть в період з 24 травня по 7 червня.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.

Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.

Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.

Теги: Ролан Гаррос теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дарія Снігур зазнала поразки у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді
Снігур без шансів програла експершій ракетці світу і залишила турнір у Мадриді
23 квiтня, 16:56
Марта Костюк: Намагалася просто насолоджуватися тим, що перебуваю у півфіналі
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
1 травня, 12:49
Юлія Стародубцева програла у 3-годинному матчі-дограванні на старті турніру WTA 1000 у Римі
Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
7 травня, 15:27
Світоліна буде боротися за потрапляння до фіналу
Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі
13 травня, 23:23
Даяна Ястремська здобула другий титул на турнірі WTA 125
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день
16 травня, 18:35
Юлія Стародубцева поступилася Медісон Кіз у півфіналі турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
16 травня, 19:06
Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф
Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
16 травня, 23:08
Вероніка Подрез невдало дебютувала на турнірі рівня Grand Slam
Подрез поступилася у своєму дебютному матчі кваліфікації «Ролан Гарросу»
Вчора, 10:52
Сорана Кирстя неодноразово наближалася до двадцятки найсильніших, але вперше змогла увійти туди лише зараз
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
Вчора, 19:37

Новини

«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
Участь у Чемпіонаті світу під загрозою? ФІФА прокоментувала спалах лихоманки Ебола у ДР Конго
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Олійникова не дограла матч на турнірі в Страсбурзі і ризикує пропустити «Ролан Гаррос»
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату
Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри»
Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри»
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»
Екстренер «Харківських Соколів» очолив «Київ-Баскет»

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua