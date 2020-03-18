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    Екстренер збірної України з футболу пожертвував $10 тисяч на закупівлю обладнання в умовах пандемії

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    Мирон Маркевич допоміг Київському військовому госпіталю - Екстренер збірної України з футболу пожертвував $10 тисяч на закупівлю обладнання в умовах пандемії
    Мирон Маркевич допоміг Київському військовому госпіталю
    Вікіпедія

    Мирон Маркевич відзначився благородним вчинком

    Екс-тренер львівських «Карпат», харківського «Металіста», «Дніпра» та збірної України Мирон Маркевич вкотре проявив благородство. Він пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю.

    На кошти від Маркевича, який наразі є головою комітету національних збірних Української асоціації футболу, лікарня закупила необхідні в умовах пандемії коронавірусу медикаменти та обладнання.

    Про вчинок Маркевича розповів відомий шоумен Олексій Мочанов у своєму Фейсбуку.

    З Маркевичем на чолі «Карпати» грали у фіналу Кубка України-1992/1993 і вигравали бронзу чемпіонату країни-1997/1998. З «Металістом» Мирон Богданович шість разів вигравав бронзу і один раз срібло української першості. «Дніпро» з Маркевичем двічі ставав бронзовим призером і грав у фіналі Ліги Європи-2014/2015.

    Збірну України Мирон Богданович очолював у 2010 році. Він керував національною командою в чотирьох матчах: тричі українці святкували перемогу і один раз зіграли внічию. Маркевич – перший і єдиний на цей час тренер збірної України, який не зазнав з нею жодної поразки. Посаду він залишив через конфлікт із тодішнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ благодійність Мирон Маркевич коронавірус
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