Мирон Маркевич: Росія хоче, щоб ми впали на коліна



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Мирон Маркевич Твіттер

Відомий український футбольних фахівець висловив свою думку щодо військової агресії Росії проти України

Голова комітету національних збірних Асоціації футболу України Мирон Маркевич висловив свою думку щодо військової агресії Росії проти України. Відомий фахівець не вірить у щирість росіян.

«Чи варто з росіянами домовлятися? Хіба що у них щось зміниться в голові. Та я не уявляю, як це все закінчити. Розумію, до чого вони йдуть: хотять, аби ми схилили голови, впали на коліна. Можливо тоді і домовимося. Домовлятися можна, але спочатку хай підуть з Донбасу, щоб це була Україна. Однак я в це не вірю.

Жорсткі санкції – наразі єдиний дієвий спосіб тиску. Та не вірю, що й це допоможе. Люди такі – 100 000 загине, а їм зовсім байдуже. Не хотять вони спокійно жити, як інші. Їм постійно потрібно десь воювати», - сказав Маркевич у ефірі програми «Рандеву» з Яніною Соколовою на 5 телеканалі.