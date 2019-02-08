«Ґенк» з українцем Малиновським у складі зробив ще крок до чемпіонства в Бельгії



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Руслан малиновський - один з лідерів «Ґенка» Офіційний сайт «Ґенка»

Руслан відіграв сі 90 хвилин і взяв участь у першому м’ячі

У стартовому матчі 25-го туру бельгійської Ліги Жупіле «Ґенк» переміг з рахунком 2:0 четверту команду чемпіонату льєжський «Стандард».

Лідери зламали опір опонентів у середині другого тайму. На 67-й хвилині українець Руслан малиновський, котрий на позиції опорного хава відіграв усі 90 хвилин, знаходячись на правому фланзі. Віддав передачу на хід Алехаднро Посуело. Той на швидкості увійшов до карного майданчика і під гострим кутом пробив. Воротар суперників Ґільєрмо Очоа відбив м’яч, але нападник Мбвана Самата вдало зіграв на добиванні.

Для танзанця то вже був 16-й м’яч у поточному чемпіонаті. 17-й він забив незадовго до фінального свистка, коли завершив контратаку, розігнану Йоакімом Маєле.

Після цієї перемоги «Ґенк» має 57 очок і випереджає «Брюґґе» та «Антверпен», які ідуть другим-третім, на 12 пунктів.