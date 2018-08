Енріке Іглесіас виступить на НСК «Олімпійський»

Саме через це «Динамо» зіграє проти київського Арсеналу на стадіоні імені Лобановського

Іспанський співак Енріке Іглесіас виступить з концертом 30 вересня на київському НСК «Олімпійський».

Продаж квитків стартує 20 серпня.

Зазначимо, що в ці вихідні «Динамо» має зіграти з «Арсеналом-Київ» на виїзді на стадіоні імені Лобановського.

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



Get your tickets here: https://t.co/bpu6vUUh99 pic.twitter.com/MkOT8M3Ehz