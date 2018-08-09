Енріке Іглесіас виступить на НСК «Олімпійський»



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Енріке Іглесіас

Саме через це «Динамо» зіграє проти київського Арсеналу на стадіоні імені Лобановського

Іспанський співак Енріке Іглесіас виступить з концертом 30 вересня на київському НСК «Олімпійський».

Продаж квитків стартує 20 серпня.

Зазначимо, що в ці вихідні «Динамо» має зіграти з «Арсеналом-Київ» на виїзді на стадіоні імені Лобановського.