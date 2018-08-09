  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Енріке Іглесіас виступить на НСК «Олімпійський»

    • Розсилка
    Енріке Іглесіас - Енріке Іглесіас виступить на НСК «Олімпійський»
    Енріке Іглесіас

    Саме через це «Динамо» зіграє проти київського Арсеналу на стадіоні імені Лобановського

    Іспанський співак Енріке Іглесіас виступить з концертом 30 вересня на київському НСК «Олімпійський».

    Продаж квитків стартує 20 серпня.

    Зазначимо, що в ці вихідні «Динамо» має зіграти з «Арсеналом-Київ» на виїзді на стадіоні імені Лобановського.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ