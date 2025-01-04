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Калініна не зуміла пробитися у фінал турніру WTA 500 у Брісбені

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Калініна не зуміла пробитися у фінал турніру WTA 500 у Брісбені
Ангеліна Калініна
фото: Global Images Ukraine

Ангеліна у поєдинку за вихід у вирішальний матч програла Поліні Кудерметовій

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) завершила виступи на хардовому турнірі WTA 500 у Брісбені, Австралія.

В 1/2 фіналу українка у двох сетах програла «нейтралці» Поліні Кудерметовій (WTA 107), яка стартувала ще з кваліфікації.

WTA 500 Брісбен. Хард. 1/2 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Поліна Кудерметова [Q] – 4:6, 3:6

Це була перша зустріч суперниць. Після стартового сету Кудерметова взяла медичний тайм-аут через проблеми з правою рукою.

Ангеліна провела шостий півфінал на рівні WTA і зазнала четвертої поразки.

Кудерметова вперше у кар'єрі вийшла у фінал у Турі. У вирішальному поєдинку вона зустрінеться з переможницею протистояння Аріна Соболенко (WTA 1) – Мірра Андрєєва (WTA 16).

Калініна у Брісбені встигла виграти чотири матчі. Вона пройшла Ван Яфань, Діану Шнайдер, Юань Юе і Кімберлі Біррелл.

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Джерело
Теги: Україна українка теніс Ангеліна Калініна

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