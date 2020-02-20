«Аталанта» - «Валенсія» 4:1 - Огляд матчу

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«Аталанта» святкує UEFA

Кривдник «Шахтаря» вийшов на стежину війни, а Малиновський став у нагоді Ґасперіні

У середу, 19 лютого, в Лізі Чемпіонів грали Мілані та Лондоні. «Аталанта» з Бергамо, яка не пустила до плей-офф чемпіонів України, приймала на чужій для себе арені «Сан-Сіро» кризову «Валенсія».

Вже у першому таймі італійці повели 2:0. Спочатку відзначився Гатебур, а під завісу подвоїв рахунок Ілічіч. Другий м’яч «Аталанти» абсолютно точно буде претендувати на номінацію гол тижня.

Конкурувати він буде... з третім голом бергамасків, який забив шикарним ударом швейцарець Ремо Фройлер.

Четвертий гол також не забарився, але Гансу Гатебуру довелося відкласти радість та почекати вердикту VAR. Технології дубль нідерланця схвалили, а разом з тим було знято всі питання. Майже...

«Валенсія» також мала свої шанси, але не наполягала на їх реалізації. Так було у пергому таймі, та сама ситуація повторилася у другому. Лише за рахунку 4:0 гості нарешті забили - це зробив чи не першим торканням Денис Черишев, який вийшов перед тим на заміну. За кілька хвилин росіянин міг робити дубль, але голкіпер, немов Олександр Матросов, закрив ворота власним тілом.

Міг забити й український легіонер берґамасків Руслан Малиновський - він вийшов на заміну під завісу другого тайму та мав чудову нагоду, але його фірмовий дальній удар просто не вийшов. Далі Руслан кілька разів гарно віддав та загострював. Українець взагалі непогано виглядав у ролі джокера та потішив земляків доброю формою та бойовим настроєм. Сподіваємось, це помітили не лише ми, а й тренерський штаб.

Ліга Чемпіонів 1/8 фіналу - перший матч. Мілан, стадіон Сан-Сіро

«Аталанта» (Берґамо, Італія) - «Валенсія» (Іспанія) - 4:1

Голи: Гатебур (16, 63), Ілічіч (42), Фройлер (57) - Черишев (66)

"Аталанта": Голліні - Паломіно, Кальдара (Д. Сапата 75), Толой, Гатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Ілічіч, Пашаліч (Тамез 90+1), Алехандро Гомес (Малиновський 81)

"Валенсія": Доменек - Васс, Мангаля, Діакабі, Гайя, Парехо, Кондогбія, Торрес, Солер, Гедеш (Черишев 64), Максі Гомес (Гамейро 73)

Попередження: Гатебур 79

Матч-відплвіть відбудеться у Іспанії 10 березня. Там «Валенсія» матиме змогу нарешті реалізувати свої гольові потуги.