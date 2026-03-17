Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію

Російський фігурист Григорій Родін отримав дозвіл Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) виступати за збірну Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації фігурного катання Німеччини.

20-річний Родін виступає у танцях на льоду. Спортсмен є партнером чотириразової чемпіонки Німеччини серед юніорів Дарії Грімм. Цей танцювальний дует зможе представляти Німеччину на міжнародних змаганнях, починаючи з 1 травня 2026 року.

19-річна Грімм виборола дві бронзові медалі на юніорських чемпіонатах світу (2024 та 2025 роки) у дуеті з Михайлом Савицьким.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.