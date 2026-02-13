Збірна Бразилії визначилася з майбутнім Анчелотті

Італійський фахівець мав договір до завершення чемпіонату світу 2026 року

Бразильська конфедерація футболу домовилася продовжити контракт із головним тренером національної команди Карло Анчелотті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Досвідчений керманич затримається на чолі пентакампеонів ще на чотири роки. Основні параметри угоди сторони зберегли, а змін зазнає лише бонусна система. Зарплата Анчелотті в Бразилії складає орієнтовно 10 млн євро на рік.

Італієць очолив бразильську збірну навесні торік. Під його керівництвом пентакампеони світу впевнено вийшли на Мундіаль. На груповому етапі ЧС-2026 підопічні Анчелотті зустрінуться зі збірними Марокко, Гаїті та Шотландії.

Чим відомий Карло Анчелотті

Знаменитий футболіст тренерську кар'єру розпочав із ролі асистента легендарного Арріго Саккі в збірній Італії у першій половині 90-х. Потім він самотужки вивів скромну «Реджану» в Серію A за підсумками сезону 1995/96.

Далі по два роки Анчелотті працював із «Пармою» і туринським «Ювентусом». У листопаді 2001-го тренер очолив «Мілан», якому віддав 7,5 років. Завоював із «россонері» Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, по два трофеї Ліги чемпіонів і Суперкубки УЄФА, виграв Клубний чемпіонат світу-2007.

Пізніше італієць тренував лондонський «Челсі», французький ПСЖ, мадридський «Реал» (двічі), мюнхенську «Баварію», «Наполі», ліверпульський «Евертон». Став чемпіоном Англії, Франції, Іспанії (двічі), Німеччини, три рази виграв Лігу чемпіонів із «Реалом», узяв із мадридцями три Суперкубки УЄФА, двічі виграв Клубний чемпіонат світу, здобув Міжконтинентальний кубок-2024.

Збірна Бразилії на чемпіонатах світу

Латиноамериканська команда залишається найтитулованішою на планеті. Бразильці п'ять разів виграли Кубки світу. Останній успіх датований 2002 роком.

Із того часу найвищим досягненням пентакампеонів стало 4-те місце на домашньому ЧС-2014. Щоправда, той турнірний шлях затьмарило повне фіаско в півфіналі Мундіалю. Тоді збірна Бразилії «влетіла» Німеччині (1:7).

На минулому чемпіонаті світу бразильці виграли групу та розгромили Республіку Корея у 1/8 фіналу (4:1). Проте, в чвертьфіналі пентакампеони світу під керівництвом Тіте не змогли здолати збірну Хорватії. Балканці вибили бразильську команду в серії пенальті.

