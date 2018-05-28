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    Фанати Ліги чемпіонів масово дякують у соцмережах киянам за безкоштовне житло

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    Іноземні вболівальники - Фанати Ліги чемпіонів масово дякують у соцмережах киянам за безкоштовне житло
    Іноземні вболівальники

    Фани дякують за те, що їх безкоштовно прихистили у Києві

    Футбольні фани, яких через неймовірне подорожчання готелів у Києві безкоштовно приймали вдома кияни, із самого ранку пишуть в соцмережах слова захоплення та вдячності.

    Про це повідомляє телеканал «Київ».

    Фани дякують за те, що їх безкоштовно прихистили у Києві, за чудові враження і навіть зізнаються у коханні Києву та його жителям.

    «Дякуємо, добрі, щедрі, красиві люди!» - «Ви влаштували ідеальний прийом!» - «Ми назавжди запам'ятаємо цю поїздку!» - «Це неймовірно, Україна найкраща, дуже дякуємо!», – пишуть уболівальники «Реала» та «Ліверпуля».

    Багато з них зазначають, що у вчорашньому матчі переміг Київ і кияни.

    Нагадаємо, що іноземні вболівальники отримали позитивні враження від фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ фанати Ліга чемпіонів житло кияни
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