Яскраві миттєвості чемпіонської перемоги «Хіміка» (відео)
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Южненський «Хімік» втретє в історії виборов титул чемпіона України з баскетболу
Завершилися змагання в чемпіонаті України серед команд баскетбольної Суперліги. Титул чемпіона України виборов «Хімік». Уже втретє южненська команда сягнула вітчизняної баскетбольної вершини.
Цього разу у фінальній серії плей-оф «Хімік» здолав «Київ-Баскет». Три перемоги в трьох поєдинках.
Втім киянам теж є чим пишатися. Адже команда клубу грала перший сезон у Суперлізі.
Допомагали южненцям кувати перемогу найкращий гравець чемпіонату Деон Едвін та найкращий центровий, який отримав новостворену нагороду імені Олександра Білостінного, Крістіан Джонс. Найкращим молодим гравцем чемпіонату також признано гравця «Хіміка» – Сергія Павлова.
Дивіться яскравий відеоогляд фінальної серії «Хімік» – «Київ-Баскет».