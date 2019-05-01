Яскраві миттєвості чемпіонської перемоги «Хіміка» (відео)



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«Хімік» - чемпіон України ФБУ

Южненський «Хімік» втретє в історії виборов титул чемпіона України з баскетболу

Завершилися змагання в чемпіонаті України серед команд баскетбольної Суперліги. Титул чемпіона України виборов «Хімік». Уже втретє южненська команда сягнула вітчизняної баскетбольної вершини.

Цього разу у фінальній серії плей-оф «Хімік» здолав «Київ-Баскет». Три перемоги в трьох поєдинках.

Втім киянам теж є чим пишатися. Адже команда клубу грала перший сезон у Суперлізі.

Допомагали южненцям кувати перемогу найкращий гравець чемпіонату Деон Едвін та найкращий центровий, який отримав новостворену нагороду імені Олександра Білостінного, Крістіан Джонс. Найкращим молодим гравцем чемпіонату також признано гравця «Хіміка» – Сергія Павлова.

Дивіться яскравий відеоогляд фінальної серії «Хімік» – «Київ-Баскет».

Відеоогляд фінальної серії «Хімік» – «Київ-Баскет»

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