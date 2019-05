Швейцарець Федерер встановив унікальне для сучасного тенісу досягнення

Легенді 37 і вона ще може замахнутися на абсолютний рекорд

Перемога над французом Ґаелем Монфісом у третьому раунді «Мастерса» в Мадриді стала для швейцарського тенісиста Роджера Федерера 1200-ю в кар'єрі.

До такого показника у Відкритій Ері зумів дістатися тільки американець Джиммі Коннорс.

П'ятірка тенісистів з найбільшою кількістю перемог виглядає наступним чином:

1274 - Джиммі Коннорс (США)

1200 - Роджер Федерер (Швейцарія)

1068 - Іван Лендл (Чехія)

949 - Ґільєрмо Вілас (Аргентина)

936 - Рафаель Надаль (Іспанія)

Свою тисячну перемогу Федерер відсвяткував в 2015 році на турнірі в Брісбені, коли в фіналі обіграв канадця Мілоша Раоніча.

