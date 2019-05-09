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    Швейцарець Федерер встановив унікальне для сучасного тенісу досягнення

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    Роджер Федерер не втомлюється перемагати - Швейцарець Федерер встановив унікальне для сучасного тенісу досягнення
    Роджер Федерер не втомлюється перемагати
    ATP tennis

    Легенді 37 і вона ще може замахнутися на абсолютний рекорд

    Перемога над французом Ґаелем Монфісом у третьому раунді «Мастерса» в Мадриді стала для швейцарського тенісиста Роджера Федерера 1200-ю в кар'єрі.

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    До такого показника у Відкритій Ері зумів дістатися тільки американець Джиммі Коннорс.

    П'ятірка тенісистів з найбільшою кількістю перемог виглядає наступним чином:

    1274 - Джиммі Коннорс (США)
    1200 - Роджер Федерер (Швейцарія)
    1068 - Іван Лендл (Чехія)
    949 - Ґільєрмо Вілас (Аргентина)
    936 - Рафаель Надаль (Іспанія)

    Свою тисячну перемогу Федерер відсвяткував в 2015 році на турнірі в Брісбені, коли в фіналі обіграв канадця Мілоша Раоніча.

    У чвертьфіналі мадридського турніру Федерер зіграє з австрійцем Домініком Тімом. Ще один представник п'ятірки цього рейтингу Надаль зустрінеться з іншим швейцарцем Стеном Вавринкою.

     Читайте також: Федерер завоював 100-й титул в кар'єрі, вигравши на турнірі в Дубаї
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