Швейцарець Федерер встановив унікальне для сучасного тенісу досягнення
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Легенді 37 і вона ще може замахнутися на абсолютний рекорд
Перемога над французом Ґаелем Монфісом у третьому раунді «Мастерса» в Мадриді стала для швейцарського тенісиста Роджера Федерера 1200-ю в кар'єрі.
До такого показника у Відкритій Ері зумів дістатися тільки американець Джиммі Коннорс.
П'ятірка тенісистів з найбільшою кількістю перемог виглядає наступним чином:
1274 - Джиммі Коннорс (США)
1200 - Роджер Федерер (Швейцарія)
1068 - Іван Лендл (Чехія)
949 - Ґільєрмо Вілас (Аргентина)
936 - Рафаель Надаль (Іспанія)
Свою тисячну перемогу Федерер відсвяткував в 2015 році на турнірі в Брісбені, коли в фіналі обіграв канадця Мілоша Раоніча.
First 8 opponents on this list have retired from singles. https://t.co/CiO8thxGL1— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) 9 травня 2019 р.
У чвертьфіналі мадридського турніру Федерер зіграє з австрійцем Домініком Тімом. Ще один представник п'ятірки цього рейтингу Надаль зустрінеться з іншим швейцарцем Стеном Вавринкою.