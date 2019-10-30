Федерер відмовився від участі в дебютному розіграші ATP Cup



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Роджер Федерер

Перший розіграш ATP Cup пройде в трьох австралійських містах - Сіднеї, Брісбені і Перті - з 3 по 12 січня 2020 року

20-разовий переможець Мейджорів швейцарець Роджер Федерер прийняв рішення відмовитися від участі в дебютному розіграші турніру ATP Cup, повідомляє офіційний сайт Федерації тенісу Австралії.

«З величезним жалем я змушений оголосити, що не зіграю в дебютному розіграші ATP Cup. Коли я увійшов до складу учасників минулого місяця, це стало непростим рішенням, тому що я був би змушений проводити менше часу вдома зі своєю сім'єю і початок сезону вийшов б дуже інтенсивним. Після обговорення з сім'єю і командою я вирішив, що додаткові два тижні вдома підуть на користь моїй сім'ї і моїй грі.

Мені дуже боляче, що я не стану частиною нового захоплюючого турніру, але це правильне рішення, якщо я хочу виступати довше. Я прошу вибачення за незручності і розчарування в зв'язку з моєю відмовою. Сподіваюся, вболівальники зрозуміють його. Австралійським шанувальникам можу сказати, що з нетерпінням буду чекати зустрічі на Australian Open. Я буду свіжий і сповнений сил», - сказав Федерер.

Перший розіграш ATP Cup пройде в трьох австралійських містах - Сіднеї, Брісбені і Перті - з 3 по 12 січня 2020 року.