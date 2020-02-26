Фернандо Алонсо візме участь у перегонах Інді-500



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Заряджений на успіх

Славетний іспанський гонщик Фернандо Алонсо замахнувся на унікальне досягнення

Мета Фернандо Алонсо - завоювання Потрійної корони автоспорту, що включає у себе тріумфи на Гран-прі Формули-1 в Монако, 24 годинах Ле-Мана та власне на Інді-500 в американському Індіанаполісі.

Перші дві вікторії у кар’єрі великого іспанця вже є, а ось в Індіанаполісі Алонсо двічі зазнавав невдачі.

Повідомляється, що допоможе гонщику у цьому McLaren.

Іспанець сяде за кермо третьої машини, яку в McLaren SP виставлять тільки в Індіанаполісі - він стане напарником штатних пілотів команди - Патрісіо О'Варда і Олівера Еск'ю.

«Я - гонщик, а Інді-500 - найбільша гонка в світі. Мені подобаються ці неймовірні вболівальники, які роблять цю гонку особливою для нас - і я хочу до них повернутися. Я з величезною повагою ставлюся до всіх учасників - я хочу боротися з ними і повністю викластися в цій боротьбі», - заявив Фернандо Алонсо після підписання контракту.

Зазначимо, що в січні 2020 Алонсо виступав на Дакарі. Таким чином він охопив майже всі топові автостарти.