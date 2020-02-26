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    Фернандо Алонсо візме участь у перегонах Інді-500

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    Заряджений на успіх - Фернандо Алонсо візме участь у перегонах Інді-500
    Заряджений на успіх

    Славетний іспанський гонщик Фернандо Алонсо замахнувся на унікальне досягнення

    Мета Фернандо Алонсо - завоювання Потрійної корони автоспорту, що включає у себе тріумфи на Гран-прі Формули-1 в Монако, 24 годинах Ле-Мана та власне на Інді-500 в американському Індіанаполісі.

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    Перші дві вікторії у кар’єрі великого іспанця вже є, а ось в Індіанаполісі Алонсо двічі зазнавав невдачі.

    Повідомляється, що допоможе гонщику у цьому McLaren.

     Іспанець сяде за кермо третьої машини, яку в McLaren SP виставлять тільки в Індіанаполісі - він стане напарником штатних пілотів команди - Патрісіо О'Варда і Олівера Еск'ю.

    «Я - гонщик, а Інді-500 - найбільша гонка в світі. Мені подобаються ці неймовірні вболівальники, які роблять цю гонку особливою для нас - і я хочу до них повернутися. Я з величезною повагою ставлюся до всіх учасників - я хочу боротися з ними і повністю викластися в цій боротьбі», - заявив Фернандо Алонсо після підписання контракту.

    Зазначимо, що в січні 2020 Алонсо виступав на Дакарі. Таким чином він охопив майже всі топові автостарти.

    Автоспорт
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