ФФУ нарешті визначилася з датою проведення чвертьфіналів Кубка України



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ФФУ

Цікаво, що «Шахтар» знав про це раніше всіх - ще тиждень тому

Стали відомі дати та час початку чвертьфінальних поєдинків розіграшу Кубка України-2018/2019.

Кубок України

1/4 фіналу

07.04.2019

«Інгулець» (Петрове) — «Карпати» (Львів). Смт Петрове. Стадіон «Інгулець». 14.00

«Львів» (Львів) — «Зоря» (Луганськ). Львів. Стадіон «Україна». 14.00

«Дніпро-1» (Дніпро) — «Ворскла» (Полтава). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 17.00

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ). Харків. ОСК «Металіст». 17.00

Повідомляється, що у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни, які обумовлені проведенням виборів Президента України. Про необхідність залучення максимальної кількості правоохоронців до їхнього забезпечення повідомила в листі Національна поліція України.

Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України пройде 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13.00.

Джерело: ФФУ