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    ФФУ нарешті визначилася з датою проведення чвертьфіналів Кубка України

    • Розсилка
    ФФУ нарешті визначилася з датою проведення чвертьфіналів Кубка України
    ФФУ

    Цікаво, що «Шахтар» знав про це раніше всіх - ще тиждень тому

    Стали відомі дати та час початку чвертьфінальних поєдинків розіграшу Кубка України-2018/2019.

    Кубок України

    1/4 фіналу

    07.04.2019  

    «Інгулець» (Петрове) — «Карпати» (Львів). Смт Петрове. Стадіон «Інгулець». 14.00

    «Львів» (Львів) — «Зоря» (Луганськ). Львів. Стадіон «Україна». 14.00

    «Дніпро-1» (Дніпро) — «Ворскла» (Полтава). Дніпро. Стадіон «Дніпро-Арена». 17.00

    «Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ). Харків. ОСК «Металіст». 17.00

    Повідомляється, що у плані-календарі поточного сезону відбулися зміни, які обумовлені проведенням виборів Президента України. Про необхідність залучення максимальної кількості правоохоронців до їхнього забезпечення повідомила в листі Національна поліція України.

    Жеребкування 1/2 фіналу Кубку України пройде 8 квітня в Києві в Будинку футболу о 13.00.

    Читайте також: «Шахтар» змістив проведення матчу з «Динамо» на 4 дні, не поставивши до відома ні суперників, ні ФФУ?

    Джерело: ФФУ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК Ворскла ФК «Зоря» ФК Карпати ФК «Львів» ФК Інгулець
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