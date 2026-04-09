Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі

Квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 доступні для продажу на Платформі перепродажу/обміну для групових замовлень (GS). Про це повідомляє «Главком».

Платформа перепродажу/обміну GS буде активна до дня фінального матчу – неділі, 19 липня 2026 року.

Щоб придбати квитки на Платформі перепродажу FIFA GS:

Перейдіть за посиланням: https://fwc26-gsresale-usd.tickets.fifa.com/ Створіть обліковий запис на платформі; На вашій «Головній сторінці» (Homepage) натисніть «Purchase from resale», щоб переглянути всі доступні для купівлі квитки та матчі; Оберіть матч, на який ви хочете придбати квитки; Оберіть сектор та місце, які ви бажаєте купити; Перейдіть до оплати.

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)