Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 доступні для продажу на Платформі перепродажу/обміну для групових замовлень (GS).
Платформа перепродажу/обміну GS буде активна до дня фінального матчу – неділі, 19 липня 2026 року.
Щоб придбати квитки на Платформі перепродажу FIFA GS:
- Перейдіть за посиланням: https://fwc26-gsresale-usd.tickets.fifa.com/
- Створіть обліковий запис на платформі;
- На вашій «Головній сторінці» (Homepage) натисніть «Purchase from resale», щоб переглянути всі доступні для купівлі квитки та матчі;
- Оберіть матч, на який ви хочете придбати квитки;
- Оберіть сектор та місце, які ви бажаєте купити;
- Перейдіть до оплати.
Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
