Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі

Артем Худолєєв
Квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 доступні для продажу на Платформі перепродажу/обміну для групових замовлень (GS). Про це повідомляє «Главком».

Платформа перепродажу/обміну GS буде активна до дня фінального матчу – неділі, 19 липня 2026 року.

Щоб придбати квитки на Платформі перепродажу FIFA GS:

  1. Перейдіть за посиланням: https://fwc26-gsresale-usd.tickets.fifa.com/
  2. Створіть обліковий запис на платформі;
  3. На вашій «Головній сторінці» (Homepage) натисніть «Purchase from resale», щоб переглянути всі доступні для купівлі квитки та матчі;
  4. Оберіть матч, на який ви хочете придбати квитки;
  5. Оберіть сектор та місце, які ви бажаєте купити;
  6. Перейдіть до оплати.

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

Читайте також

Роналдінью здивував своїм вибором
Роналдінью назвав найкращого футболіста світу
6 квiтня, 15:30
Уболівальники техасців тепер підтримуватимуть двох українців
Українець з Другої ліги несподівано приєднався до клубу зі США
1 квiтня, 13:29
Андреас Шельдеруп зацікавив іспанський гранд
«Барселона» накинула оком на одноклубника Трубіна та Судакова
1 квiтня, 12:44
Букайо Сака (в центрі) не допоможе «Трьом левам»
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
29 березня, 14:29
Миколенко: Дякую людям, тим, хто додивився це позорище
«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
27 березня, 09:48
Ліам Росеньйор навряд покине «Стемфорд Брідж» незабаром
«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ
24 березня, 18:26
Майкл Хартоно відродив італійський клуб
Помер співвласник сенсації чемпіонату Італії
19 березня, 18:58
Норвезький гранд створив сенсацію удома
«Спортінг» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
17 березня, 11:55
Двайт Йорк залишився без роботи в рідній країні
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
9 березня, 13:58

Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Зірковий фігурист з США розповів, що провів найкращий у кар'єрі сезон завдяки котам
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
Сенсаційний бомбардир «Динамо» одружився посеред сезону
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Болонья» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна
Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна
Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома
Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома
Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Як придбати квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу: усі деталі

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
