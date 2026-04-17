Визначився склад юнацької збірної України з футболу U17 на товариські матчі з Іспанією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U17 на товариські матчі з Іспанією
Підопічні Ситника зіграють з Іспанією в Кордобі

Україна з Іспанією зіграє 24 та 26 квітня 2026 року

Головний тренер юнацької збірної України з футболу (U-17) Олександр Ситник оприлюднив список гравців, які готуватимуться до двох товариських матчів проти однолітків з Іспанії у місті Кордова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Зустрічі Іспанія – Україна заплановані на 21-ше та 23 квітня 2026 року.

Склад юнацької збірної України (U-17)

Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Денис Столяренко («Легія» Варшава).

Захисники: Ярослав Бицик, Олег Пилип’юк (обидва – «Шахтар» Донецьк), Тимофій Парінов, Дмитро Соломченко (обидва – «Динамо» Київ), Богдан Левицький («Рух» Львів), Назар Смотрицький (ЛНЗ Черкаси), Захар Онищук («Болонья», Італія), Данило Приходько («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Арсеній Сафонов, Євгеній Волошко,  Станіслав Шукалович (усі – «Шахтар» Донецьк), Ярослав Буравцов («Динамо» Київ), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкаси), Іван Третьяков («Бетіс» Севілья, Іспанія), Ярослав Кожушко («Славія» Прага, Чехія), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг), Євгеній Горбатов («Олександрія»).

Нападники: Данило Ященко (ЛНЗ Черкаси), Данііл Пилипчук («Легія» Варшава, Польща), Андрій Гамзік («Баєр» Леверкузен, Німеччина).

Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу

  • ПСЖ – «Баварія»
  • «Атлетіко» – «Арсенал»

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

