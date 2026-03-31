Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість

Україна буде представлена одразу трьома спортсменами

Став відомий розклад та суперники українських снукеристів у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року, яка пройде з 6 по 11 квітня в англійському Шеффілді на арені English Institute of Sport. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на World Snooker Tour.

Результати жеребкування

Цього року Україну представлятимуть троє гравців: досвідчений Юліан Бойко, тріумфатор останнього чемпіонату Європи Антон Казаков та дебютант змагань, чемпіон світу серед юніорів Михайло Ларков.

Найвищий рейтинг серед українців має Юліан Бойко, який розпочне свої виступи одразу з другого раунду. Це право він отримав автоматично через відмову Санні Акані. Суперником Бойка 8 квітня стане переможець пари між досвідченим англійцем Мітчеллом Манном та перспективним китайцем Ван Сіньбо. Для українця це шанс повторити або навіть покращити свій особистий рекорд, яким є вихід до третього раунду кваліфікації у 2023 та 2025 роках.

Антон Казаков, який нещодавно виграв молодіжний та дорослий Чемпіонати Європи, розпочне шлях 6 квітня поєдинком проти валлійця Ділана Емері. 21-річний українець минулого року вже долав перший раунд кваліфікації, але потім поступився легендарному Джиммі Вайту. Цього разу Казаков зазначає, що готовий до повернення в мейн-тур значно краще.

Наймолодший представник України, 18-річний Михайло Ларков, дебютує на такому рівні матчем проти досвідченого шотландця Росса Мьюїра. Ларков, який почав займатися снукером лише у 2022 році, отримав запрошення на кваліфікацію завдяки перемозі на юнацькому Чемпіонаті світу, де у фіналі він обіграв Ван Сіньбо, який може бути суперником Бойка.

Про кваліфікацію Чемпіонату світу

Попередній етап світової першості складається з чотирьох раундів плейоф. У ньому беруть участь снукеристи, посіяні з 17-ї позиції і нижче, які змагаються за право приєднатися до шістнадцяти гравців, що вже отримали прямі путівки до основної стадії.

Усі матчі проходять у форматі best of 19 – перемогу здобуває той, хто першим виграє 10 фреймів. Для зручності поєдинки поділяють на дві сесії, які можуть відбуватися як в один день, так і бути рознесеними на два ігрові дні.

Нагадаємо, що 17-річний снукерист Михайло Ларков став чемпіоном світу серед юніорів. Завдяки цьому українець отримав право на участь у турнірах Світового туру.