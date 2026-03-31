Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість
Юліан Бойко намагатиметься потрапити до заключного раунду кваліфікації головного снукерного турніру
фото: Iulian Boiko Team

Україна буде представлена одразу трьома спортсменами

Став відомий розклад та суперники українських снукеристів у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року, яка пройде з 6 по 11 квітня в англійському Шеффілді на арені English Institute of Sport. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на World Snooker Tour. 

Результати жеребкування

Цього року Україну представлятимуть троє гравців: досвідчений Юліан Бойко, тріумфатор останнього чемпіонату Європи Антон Казаков та дебютант змагань, чемпіон світу серед юніорів Михайло Ларков. 

Найвищий рейтинг серед українців має Юліан Бойко, який розпочне свої виступи одразу з другого раунду. Це право він отримав автоматично через відмову Санні Акані. Суперником Бойка 8 квітня стане переможець пари між досвідченим англійцем Мітчеллом Манном та перспективним китайцем Ван Сіньбо. Для українця це шанс повторити або навіть покращити свій особистий рекорд, яким є вихід до третього раунду кваліфікації у 2023 та 2025 роках.

Антон Казаков, який нещодавно виграв молодіжний та дорослий Чемпіонати Європи, розпочне шлях 6 квітня поєдинком проти валлійця Ділана Емері. 21-річний українець минулого року вже долав перший раунд кваліфікації, але потім поступився легендарному Джиммі Вайту. Цього разу Казаков зазначає, що готовий до повернення в мейн-тур значно краще.

Наймолодший представник України, 18-річний Михайло Ларков, дебютує на такому рівні матчем проти досвідченого шотландця Росса Мьюїра. Ларков, який почав займатися снукером лише у 2022 році, отримав запрошення на кваліфікацію завдяки перемозі на юнацькому Чемпіонаті світу, де у фіналі він обіграв Ван Сіньбо, який може бути суперником Бойка.

Про кваліфікацію Чемпіонату світу

Попередній етап світової першості складається з чотирьох раундів плейоф. У ньому беруть участь снукеристи, посіяні з 17-ї позиції і нижче, які змагаються за право приєднатися до шістнадцяти гравців, що вже отримали прямі путівки до основної стадії.

Усі матчі проходять у форматі best of 19 – перемогу здобуває той, хто першим виграє 10 фреймів. Для зручності поєдинки поділяють на дві сесії, які можуть відбуватися як в один день, так і бути рознесеними на два ігрові дні.

Нагадаємо, що 17-річний снукерист Михайло Ларков став чемпіоном світу серед юніорів. Завдяки цьому українець отримав право на участь у турнірах Світового туру. 

Теги: снукер спорт чемпіонат світу

Легіонер, якого «Полісся» віддало в оренду, не зіграє у цьому сезоні через проблеми з візою
Легіонер, якого «Полісся» віддало в оренду, не зіграє у цьому сезоні через проблеми з візою
Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість
Українські снукеристи дізналися суперників у відборі на світову першість
Молодіжна збірна України з футболу перемогла Угорщину
Молодіжна збірна України з футболу перемогла Угорщину
Невеликі спортивні видання США ризикують втратити доходи через медіагігантів
Невеликі спортивні видання США ризикують втратити доходи через медіагігантів
Будинок, де виріс легендарний Марадона, отримав неочікуване нове призначення
Будинок, де виріс легендарний Марадона, отримав неочікуване нове призначення
Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят
Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят

