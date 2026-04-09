«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ

У плани каталонців не входить прощання з власним вихованцем

Іспанська «Барселона» не продасть атакувального хавбека Ферміна Лопеса в лондонський «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

Англійський гранд зробив іспанця пріоритетною кандидатурою на літнє трансферне вікно. «Сині» нібито готові віддати за Лопеса щонайменше 100 млн євро.

Проти продажу власного вихованця президент «Барси» Жоан Лапорта. Для функціонера півзахисник входить у список недоторканих. Менеджмент «блаугранас» вважає молодого іспанця провідним виконавцем команди, тож не розглядатиме його трансфер.

У нинішньому сезоні Лопес провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав 12 м'ячів і 16 результативних передач. Контракт хавбека з «Барсою» розрахований до літа 2031 року.

Чим відомий Жоан Лапорта

Уродженець Барселони, отримав членський квиток «Барселони» № 9601. Став першим в історії демократично обраним президентом клубу, який очолював «блаугранас» у два різні періоди.

Функціонер закінчив юридичний факультет Барселонського університету, а також здобув ступінь магістра в галузі корпоративного та податкового права в Інституті вищої освіти абата Оліба. Він залишається партнером-засновником і власником юридичної фірми Laporta & Arbos Advocats Associats.

«Барселона» в сезоні 2025/26

Команда Гансі Фліка веде боротьбу за два трофеї. У чемпіонаті Іспанії «Барса» зберігає чотириочкову перевагу над мадридським «Реалом» нагорі турнірної таблиці.

Натомість в Лізі чемпіонів «блаугранас» пройшли англійський «Ньюкасл» в 1/8 фіналу (1:1, 7:2). У чвертьфіналі турніру суперником каталонців став мадридський «Атлетіко». Домашній поєдинок «Барса» програла (0:2), а матч-відповідь запланований на 14 квітня.

До слова, нещодавно «Барселона» продала всю партію ретрофутболок легенди клубу. Комплект зразка сезону 2005/06 із прізвищем Роналдінью розмели за 24 години. Найімовірніше, каталонцям доведеться випустити додатковий тираж футболок.

Нагадаємо, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.