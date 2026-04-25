Під час товариського матчу раптово помер колишній футболіст збірної Нігерії

Майклу Енерамо стало зле на початку другого тайму

У віці 40 років раптово пішов із життя колишній нападник національної збірної Нігерії Майкл Енерамо. Про це повідомляє «Главком».

Обставини смерті

Трагедія сталася у п'ятницю вранці в Кадуні під час місцевого товариського матчу. За повідомленням Федерації футболу Нігерії, Енерамо відіграв увесь перший тайм, проте через п'ять хвилин після початку другої половини зустрічі знепритомнів і впав прямо на полі. Попередні звіти вказують на те, що причиною смерті стала раптова зупинка серця.

Кар'єра нігерійця

Майкл Енерамо був знаковою фігурою в африканському та турецькому клубному футболі. Найбільшої слави він здобув у туніському гранді «Есперанс», де за свою фізичну міць та впевнену гру отримав від вболівальників прізвисько Al Dababa («Танк»). Його результативність допомогла клубу здобути численні трофеї та зробила його кумиром північноафриканських фанатів. У Туреччині форвард також мав яскраву кар'єру, захищаючи кольори таких відомих клубів, як «Бешикташ», «Сівасспор» та «Істанбул Башакшехір».

Попри пропозиції прийняти громадянство Тунісу та виступати за їхню національну збірну, Енерамо залишився вірним батьківщині. У складі збірної Нігерії він провів 10 матчів, дебютувавши у лютому 2009 року в грі проти Ямайки. Найбільш пам'ятним моментом його міжнародної кар'єри став гол у ворота Тунісу в межах відбору на Чемпіонат світу 2010. Генеральний секретар Федерації футболу Нігерії Мохаммед Санусі висловив глибокі співчуття родині та близьким гравця, назвавши цю втрату спустошливою для всієї футбольної родини країни і заявив, що світ запам'ятає Майкла як атлетичного та технічного форварда, який завжди до кінця боровся за результат.

Нагадаємо, що ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП. Машину, за кермом якої був Маннігер, збив потяг під Зальцбургом.