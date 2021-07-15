Першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді

Вікторія Ус летіла в аеробусі поруч з інфікованим пасажиром.

Українська спортсменка Вікторія Ус не встигла прилетіти на Ігри в Токіо, як її відправили на самоізоляцію. Представниця нашої країни у веслувальному слаломі має щеплення, але їй це не допомогло. В літаку, яким вона добиралася до Японії у складі першої української делегації, один із пасажирів був інфікований коронавірусом.

«Отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому ми прилетіли 06.07, у деяких пасажирів, які сиділи недалеко від нас (вже відомо де), були позитивні тести на коронавірус. Нас відразу додали в список до тих, хто контактував із хворими на Covid-19 людьми. Тепер ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок, – написала Вікторія у себе на сторінці в соцмережах. – Психологічно неймовірно складно, коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в літаку недалеко від, можливо, на той час іще не зараженої людини».

Спортсменці дозволено тренуватися один раз на день у спеціальному «баблі».

Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня.