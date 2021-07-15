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    Першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді

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    Вікторія Ус постраждала через інших пасажирів літака - Першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді
    Вікторія Ус постраждала через інших пасажирів літака
    Фото: з відкритих джерел

    Вікторія Ус летіла в аеробусі поруч з інфікованим пасажиром.

    Українська спортсменка Вікторія Ус не встигла прилетіти на Ігри в Токіо, як її відправили на самоізоляцію. Представниця нашої країни у веслувальному слаломі має щеплення, але їй це не допомогло. В літаку, яким вона добиралася до Японії у складі першої української делегації, один із пасажирів був інфікований коронавірусом.

    «Отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул – Токіо, на якому ми прилетіли 06.07, у деяких пасажирів, які сиділи недалеко від нас (вже відомо де), були позитивні тести на коронавірус. Нас відразу додали в список до тих, хто контактував із хворими на Covid-19 людьми. Тепер ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок, – написала Вікторія у себе на сторінці в соцмережах. – Психологічно неймовірно складно, коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в літаку недалеко від, можливо, на той час іще не зараженої людини».

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    Спортсменці дозволено тренуватися один раз на день у спеціальному «баблі».

    Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня.

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    Теги: Олімпіада
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    Першу українку через коронавірус відправили на ізоляцію на Олімпіаді