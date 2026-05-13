Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер
Роберт Левандовскі не має дефіциту пропозицій
фото: Reuters

Поляк матиме нагоду недалеко переїхати з Іспанії

Португальський «Порту» проявив серйозний інтерес до форварда іспанської «Барселони» Роберта Левандовскі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.

«Дракони» готові прихистити бомбардира після завершення його контракту з «Барсою». Влітку нападник стане вільним агентом, якщо не продовжить договір із «блаугранас». Конкретну пропозицію Левандовскі «Порту» ще не зробив.

Португальський гранд поповнив список претендентів на польського ветерана. На нього полюють американський «Чикаго Файр», італійський «Мілан», туринський «Ювентус». Зберегти форварда нібито хотіла би й «Барселона», та лише зі значним зниженням зарплати.

Левандовскі в нинішньому сезоні зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 18 голів. Нападник допоміг «Барсі» виграти титул Ла Ліги та Суперкубок Іспанії.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Роберт Левандовскі ФК Порту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Блаугранас» перед стартовим свистком у Мадриді
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
15 квiтня, 11:55
Рафінья розійшовся у Мадриді не на жарт
Лідер «Барселони» опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА
15 квiтня, 18:58
Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
20 квiтня, 17:34
Маркус Рашфорд повернув найкращу форму в Іспанії
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
28 квiтня, 20:49
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ
5 травня, 22:20
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»
6 травня, 18:51
Гансі Флік втратив близьку людину
Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»
10 травня, 15:46
Жуан Канселу став чемпіоном у черговій країні
Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи
11 травня, 10:29
Гансі Флік продовжить працювати на «Камп Ноу»
Флік домовився про новий контракт із «Барселоною»
11 травня, 16:23

Новини

Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Чемпіонат світу з футболу: США відмовили у візах п'ятьом футболістам збірної Іраку
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер
Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
Кривдник збірної України опублікував фінальну заявку на Чемпіонат світу
Кривдник збірної України опублікував фінальну заявку на Чемпіонат світу

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua