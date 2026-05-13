Левандовскі отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри – інсайдер

Поляк матиме нагоду недалеко переїхати з Іспанії

Португальський «Порту» проявив серйозний інтерес до форварда іспанської «Барселони» Роберта Левандовскі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Флоріана Плеттенберга.

«Дракони» готові прихистити бомбардира після завершення його контракту з «Барсою». Влітку нападник стане вільним агентом, якщо не продовжить договір із «блаугранас». Конкретну пропозицію Левандовскі «Порту» ще не зробив.

Португальський гранд поповнив список претендентів на польського ветерана. На нього полюють американський «Чикаго Файр», італійський «Мілан», туринський «Ювентус». Зберегти форварда нібито хотіла би й «Барселона», та лише зі значним зниженням зарплати.

Левандовскі в нинішньому сезоні зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 18 голів. Нападник допоміг «Барсі» виграти титул Ла Ліги та Суперкубок Іспанії.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.